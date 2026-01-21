El Betis podrá construir el nuevo Benito Villamarín por fases y usar el estadio mientras acaba las obras del edificio anexo

El Real Betis ya cuenta con la aprobación definitiva del Estudio de Ordenación del nuevo Benito Villamarín, después de que el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla publicara este lunes su entrada en vigor (el Ayuntamiento hizo lo propio en septiembre). Esto significa que hay luz verde oficial a todos los requisitos urbanísticos para su construcción, tanto del estadio como del edificio anexo, fijando los límites de altura y edificabilidad, los usos compatibles, o el reparto de beneficios con el Ayuntamiento de Sevilla. Uno de los aspectos que incluye la Gerencia de Urbanismo es que el club verdiblanco podrá ejecutar las obras por fases, es decir, separar lo futbolístico de los usos complementarios. Por un lado, el propio estadio, y por otro, el edificio anexo, la plaza y otros servicios no deportivos como tiendas y bares.

La normativa urbanística autoriza en su artículo 9 que los trabajos se pueden hacer diferenciando el estadio del resto del complejo. Así, el estadio podrá construirse y utilizarse aunque no esté terminada la edificación de los usos compatibles y también podrá funcionar aunque no hayan acabado las obras de urbanización complementaria en el exterior. Y al revés, los usos coadyuvantes (los no deportivos) que se ejecutarán en los alrededores y en el edificio anexo no podrán entrar en funcionamiento hasta que el estadio y la urbanización no se hayan completado.

La Gerencia de Urbanismo sí recoge que las obras pueden tramitarse mediante una licencia singular solo para el estadio o con una licencia conjunta para todo el complejo, cosa que no afecta a que el conjunto se defina como un "complejo edificatorio unitario". Esto da cobertura a que primero se construya el estadio y luego se pueda acabar el edificio anexo. "Las obras del estadio Benito Villamarín constituirá una unidad o fase susceptibles de ser utilizadas, técnica y funcionalmente, de forma independiente sin detrimento de las restantes obras del uso de coadyuvantes y compatibles, y de los aparcamientos", se especifica.

Obras en el estadio Benito Villamarín durante la demolición de Preferencia / Álex Mérida

Primero el estadio, después el edificio anexo

En el caso de que el Real Betis termine apostando por fases diferenciadas, "la utilización del estadio Benito Villamarín podrá habilitarse incluso en el supuesto de que las obras de la edificación que albergue los usos coadyuvantes y compatibles no estén culminadas". Además, en caso de que caduque la licencia de obras de esta edificación "por falta de inicio o terminación" de las mismas, "no afectará a la validez ni eficacia de la licencia en lo referente a las obras ni a la actividad principal de la parcela, esto es, el uso deportivo".

De hecho, se explica lo contrario: "La utilización y el funcionamiento de los usos coadyuvantes y compatibles sí exigirá la terminación y utilización del uso deportivo". Es decir, si el Betis quiere abrir otros negocios en el exterior del estadio o en el edificio anexo como restaurantes, tiendas, el hotel, el gimnasio, la clínica deportiva, actividades culturales o recreativas, antes tiene que tener terminado el estadio con las garantías suficientes para que el equipo verdiblanco juegue sus partidos.

Este requisito otorga absoluta prioridad a lo futbolístico, el campo puede usarse en cuanto se termine. "Podrá habitarse la utilización del recinto deportivo, el estadio Benito Villamarín, aunque no se acredite la total terminación de eventuales obras de urbanización complementaria", recoge Urbanismo. Incluso los trabajos en el entorno están por delante del edificio anexo: "La utilización de los usos compatibles y coadyuvantes quedará supeditada a la terminación de tales obras de urbanización".

Recreación del interior del futuro estadio Benito Villamarín, del Real Betis / Estudio de Arquitectura Rafael de la Hoz

En líneas generales, el plan del Betis se resume en la construcción de una nueva grada de Preferencia, que se unirá al resto del estadio, que sí se mantiene y no se derriba. La nueva Preferencia será "la columna vertebral del Villamarín", según explicó a El Correo de Andalucía el CEO del estudio de arquitectura de Rafael de La-Hoz, Hugo Berenguer. Allí habrá oficinas, bares, la zona VIP o una terraza con vistas. Además, la futura fachada recreará las 13 barras del escudo del Real Betis, la cubierta mejorará la acústica del estadio y las gradas de Fondo y Goles tendrán mejoras en sus servicios actuales. Y en cuanto al edificio anexo, contará con terrazas, un hotel de 150 habitaciones, una clínica deportiva, un gimnasio, una zona comercial y un espacio de restauración y de descanso, junto a una plaza pública.

Aprobadas las dimensiones del nuevo Villamarín

El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla también confirma las nuevas dimensiones del estadio y las condiciones de edificabilidad, así como los usos que se permiten diferentes de lo deportivo. La superficie total del ámbito son 44.232,87 m², que incluye la parcela del estadio y parte de viario municipal de la Avenida de la Palmera.

Terraza de la Preferencia del nuevo Benito Villamarín, estadio del Real Betis / Estudio de Arquitectura Rafael de la Hoz

En lo que se refiere al estadio, la altura máxima de la cubierta no podrá superar 47 metros, y tendrá un vuelo máximo (la superficie que sobresale y que sirve para aportar sombra) de hasta seis metros sobre la línea de la parcela, siempre que también esté por encima de los cinco metros de altura sobre el acerado.

Y el edificio anexo tendrá un total de ocho plantas, entre la baja y las siete plantas en altura, con un vuelo en la calle Padre García Tejero, al considerarse que la fachada va en continuidad con la del estadio. Sobre la calle Doctor Fleming se permite un vuelo de 1,5 metros. Su altura máxima total será de 34 metros, mientras que la planta baja podrá ser de hasta seis metros y las plantas tipo de unos 4.50 metros. Ambos, el estadio y el anexo, pueden ocupar el 100% de las plantas bajo rasante para sótanos (garajes, instalaciones, etc.)

Este documento también refrenda lo que ya aprobó el pleno del Ayuntamiento en febrero para el Benito Villamarín y el Sánchez-Pizjuán, que estos estadios tengan usos complementarios a los deportivos, siempre que sean "usos compatibles con las instalaciones deportivas singulares". Así, se quedarán fuera, como excepción, los usos de industria manufacturera y residencial y las estaciones de servicio y unidades de suministro de ventas de carburantes. Sí tienen vía libre para ubicar comercios, bares, empresas, gimnasios, hoteles, etc.