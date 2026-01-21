Las claves del delantero del Betis: a la espera de propuestas por Chimy y Bakambu a 12 días del cierre

A día 21 de enero en el Real Betis Balompié todavía no hay refuerzos y sí varias lesiones importantes que condicionan cada partido los planes de Manuel Pellegrini, a quien le encomiendan conseguir el quinto puesto liguero a final de temporada y alcanzar al menos los cuartos de final de la Europa League. Con ocho bajas, varias muy sensibles, se ha desplazado a Grecia este miércoles para jugar ante el PAOK.

Esos son los objetivos proyectados en la cúpula directiva de la entidad de las trece barras, pero lo cierto es que hay varios puestos, de vital importancia, que no fueron bien reforzados en verano y a los que le urgen ahora caras nuevas.

Una de las demarcaciones de candente actualidad en el Betis es la delantera, en la que sólo estaba hasta principios de mes Cucho Hernández. La aportación en la primera parte de la temporada de Cédric Bakambu y Chimy Ávila estaba siendo cuanto menos preocupante y el club de La Palmera siempre ha estado abierto a escuchar ofertas por ellos para reforzar la punta de lanza.

Todo ha cobrado más importancia desde la reciente lesión de Cucho Hernández en Oviedo. El colombiano había sido titular en los 19 encuentros de Liga ante la falta de nivel en sus competidores. Igual es pronto para verlo en Mendizorroza pero sí puede estar ante el Feyenoord o el Athletic con vistas a estar recuperado de cara al Atlético el 5 de febrero.

Chimy sigue en el mercado

En dicha tesitura ha aparecido la figura de Chimy Ávila. El rosarino, que salió en la segunda parte ante el Elche, revitalizó a los de Pellegrini con dos goles en 12 minutos que sirvieron para darle la vuelta al marcador y clasificar a los verdiblancos a los cuartos de Copa del Rey, en los que se medirán al Atlético de Madrid.

Vista su aportación, el Ingeniero confió en él ante el Villarreal y realizó un buen partido yendo el primero a la presión en salida rival y buscando la portería de Luiz Júnior con decisión. Eso sí, por dos encuentros ha conseguido redimirse ante la grada, que ha visto cómo Chimy ha incorporado goles y entrega a su garra habitual cada vez que pisa el verde.

Pero en las oficinas de Heliópolis, ahora situadas por la reforma del Villamarín en La Cartuja, se plantean la marcha del delantero de Empalme Graneros, que recientemente fue defendido por su representante, por Carlos Bilicich, dejando caer que este no era el mercado idóneo para la marcha del rosarino y que era mejor emplazar un posible adiós a verano salvo que Boca Juniors y el propio Juan Román Riquelme llamaran a su puerta.

"A día de hoy no consta ninguna oferta real, pero con días por delante para que cierre el mercado no se descarta ningún escenario", confirmaban fuentes del club a este periódico hace dos días.

Bakambu debe decidir su destino

Además de Chimy está en el mercado Cédric Bakambu, por el que se escuchan propuestas en las oficinas béticas. A su vuelta de la Copa África ha disputado 56 minutos ante el Elche en los que demostró que no estaba a buen nivel y se quedó sin participar frente al Villarreal tras ganarle la partida el '9' argentino, siendo ahora mismo el tercer atacante para Pellegrini. Por amarillas tampoco estará este jueves en Grecia.

El Deportivo Alavés, hasta la fecha, como adelantó en su día 101TV, es quien más se ha acercado y el que parece de nuevo que vuelve a la carga junto al Oviedo -a quien no terminan de verlo claro en el Tartiere según le consta a este periódico- y el Genoa como apunta ABC, con el Rayo Vallecano también muy pendiente del congoleño, algo que comentan Los Comegambas y ha podido contrastar este medio.

Hay que recordar que a Cédric Bakambu le quedan seis meses de contrato, sabiendo que en el mercado estival se llevaría una prima de fichaje al firmar por otro club como agente libre. Ahí reside la dificultad de que acepte marcharse.

De igual forma, según ha podido conocer El Correo de Andalucía por fuentes verdiblancas es el delantero quien tiene encima de la mesa diferentes propuestas como las comentadas y el que debe decidir a qué club ir. Todo parece encaminado para que salga este mes de enero.

Ángel Haro, Pellegrini y la posible llegada de un 9

¿Llegará un delantero al Betis en invierno? Ángel Haro responde: "No, la idea es estar atentos. Como en cualquier tipo de mercado también hay que tener en cuenta que una cosa es la perspectiva o las expectativas o incluso la percepción que pueda tener un aficionado que podamos tener, y luego también hay que sentarse con el entrenador y ver exactamente cuáles son los requerimientos que hay desde su punto de vista".

"Este mercado se agiliza en los últimos días. Tampoco puedo decir con determinación si vamos a tener incorporaciones. En plantilla deportiva este año es el máximo de nuestra historia, tenemos que tener un equilibrio entre la ambición deportiva y nuestra situación económica", manifestaba el máximo mandatario bético dejando claro que no se acometerán llegadas que puedan poner en riesgo la economía del club verdiblanco.

Por su parte, Manuel Pellegrini en Salónica ha dejado claro que le gustaría contar con una plantilla mejor: "Como técnico todos queremos tener el mejor plantel posible, y los jugadores también. Mientras más fuerte sea uno como plantel, mayores posibilidades tiene de disputar algo. También lo he dicho con anterioridad, que una cosa es un nombre nuevo y otra cosa es un refuerzo. Para traer refuerzos hay que tener una cantidad de dinero que sea mejor de lo que tenemos en este momento. Por eso prefiero no especular sobre ese tema".

El Betis está en el mercado y a última hora debería llegar un refuerzo y no una cara nueva como demanda Manuel Pellegrini. En la posible salida de Cédric Bakambu -más factible su adiós que el de Chimy Ávila tras mejorar su rendimiento- está la clave para ver nuevos fichajes en La Cartuja a partir del mes de febrero. Fábio Silva, el favorito para complementar a Cucho, tiene las puertas cerradas según Sebastian Kehl, director del Borussia Dortmund.