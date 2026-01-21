Manuel Pellegrini y el mercado del Betis: "Para traer refuerzos hay que tener una cantidad de dinero que sea mejor de lo que tenemos en este momento"

El Real Betis Balompié llegó este mediodía a Salónica para la disputa del séptimo partido de Europa League ante el PAOK. Lo harán los de Manuel Pellegrini con ocho bajas en la convocatoria, siete de ellas por lesión y una por sanción, la de Cédric Bakambu, cuyo futuro en el conjunto verdiblanco está en el aire.

Antes del entrenamiento en el Toumba Stadium pasaron por rueda de prensa el Ingeniero junto a Pablo Fornals desgranando las claves del encuentro.

Así ve Pellegrini el PAOK-Betis

Análisis del partido: "Lo veo difícil ante un equipo que está puntero de la Liga y que también busca poder clasificar para la próxima fase de la Europa League. Ojalá podamos seguir, mismo nivel que hemos competido este año en Europa, porque llevamos 14 puntos, invictos, y tenemos que intentar sumar tres puntos más para lograr la clasificación en los primeros ocho".

No desvela el once: "Tengo las dudas mañana de quién va a jugar en los once. Desde el portero hasta el número once. Siempre es difícil escoger los que comienzan, hay que tomar y evaluar una serie de consideraciones. Ya veremos mañana quién comienza a jugar".

Qué espera Pellegrini del partido: "Esperamos ver un muy buen Betis ojalá como vemos en Europa League y en la Liga Española. Tenemos que hacer un muy buen partido porque enfrentamos a un rival que juega muy bien al fútbol, que es el portero aquí en la Liga Griega y que también busca la clasificación. Son dos equipos ofensivos y ojalá haya un muy buen espectáculo de fútbol para toda la gente que lo ve".

Giannis Konstantelias, baja sensible en el PAOK: "Yo no creo que un jugador más o un jugador menos vaya a cambiar un estilo. Sin lugar a dudas que todos tenemos bajas en los planteles, se juega muy seguido, hay muchos lesionados. Pero yo creo que la identidad del equipo y la mecánica y la manera de jugar no creo que vaya a variar mucho".

Terminar la liguilla europea entre los ocho primeros: "Sí sería no fundamental, pero muy importante. Creo que mirando el calendario vamos a jugar, si jugamos los 1/16 de final y seguimos en la Copa del Rey, creo que vamos a jugar ocho semanas seguidas a mitad de semana. Pero es importante para no jugar los 1/16 que juguemos nuestro partido, hagamos tres puntos y sigamos la racha ganadora en las tres competiciones".

Mercado de fichajes

Posible salida de Bakambu: "En los medios son muchísimos los nombres que se van, son muchísimos los que llegan, así que por ahora estamos con este plantel y estamos muy contentos".

Cierre de mercado: "Como técnico todos queremos tener el mejor plantel posible, y los jugadores también. Mucho más fuerte sea uno como plantel, mayores posibilidades tiene de disputar algo. También lo he dicho con anterioridad que una cosa es un nombre nuevo y otra cosa es un refuerzo. Para traer refuerzos hay que tener una cantidad de dinero que sea mejor de lo que tenemos en este momento. Por eso prefiero no especular sobre ese tema".

Estado de Abde y final de la Copa África

Cómo llega Abde al encuentro: "Sin lugar a dudas que no es la mejor manera de llegar. Abde hace mucho tiempo que está fuera del plantel entrenando, viene con una desilusión grande de la final de la Copa África, pero tenemos pocos jugadores y estando en la lista de citados está en condiciones de jugar. Él mismo quiso venir e integrarse".

Bochorno en la final de la Copa África: "En cuanto a la final me pareció lamentable. Es un gran perjuicio para el fútbol que haya terminado de esa manera una Copa con equipos tan importantes como es la Copa de África. No creo que se pueda decidir una Copa de África en minutos 95. En un penalti hay 3 o 4 penaltis por cada uno de los córneres. Así que creo que estuvo muy mal la intervención del VAR y muy mal el árbitro en haberlo cobrado. Como así, también creo que la reacción de Senegal tampoco corresponde a esta actividad porque si no, cada uno se haría justicia por su cuenta".

Penalti fallado de Brahím: "Lamento mucho lo de Brahím. Es un jugador que nosotros conocemos, Pablo también desde Málaga, que lo llevó a Manchester City y ahí volvió a ser un gran jugador. Ahora ha vuelto al Real Madrid está pasando un momento muy complicado pero esta actividad es así y estoy seguro que ya se va a recuperar rápidamente".