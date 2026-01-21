La ambición de Pablo Fornals: "Espero que no sea el mejor momento de mi carrera, que esté por llegar y que ojalá sea el Betis"

El Real Betis Balompié aterrizó este mediodía en Salónica para afrontar su séptimo compromiso en la Europa League frente al PAOK. El equipo de Manuel Pellegrini viaja con ocho ausencias en la lista, siete por problemas físicos y una por sanción, la de Cédric Bakambu, cuya continuidad en el club verdiblanco sigue sin estar clara.

Antes de ejercitarse en el Toumba Stadium, el técnico chileno compareció en rueda de prensa junto a Pablo Fornals, donde ambos analizaron los aspectos clave del duelo europeo, hablando el castellonense de metas personales y de un futuro en el Betis yendo a más cada día.

Sensaciones del Betis: "Me dice que estamos en un momento en el que podemos, ganando mañana, certificar el pase como los ocho primeros, siguiendo en una buena línea en la que venimos, tanto como has dicho tú como ha dicho el míster, y hablando de lo personal, muy contento por el momento en el que estoy ahora mismo, y creo que el equipo, que al final esto no es de uno, sino que el equipo está en una muy buena línea"

Ilusión por llegar a la final: "Obviamente que a todos los compañeros nos motiva jugar en Europa, pasar eliminatorias. Creo que lo que vivimos el año pasado a pesar de la final fue algo muy bonito y ¿por qué no queremos volver a repetirlo?".

Fornals, sobre el momento que atraviesa el Betis

Idea de Mundial al final de temporada: "Me trazo esa meta sin pensar que hay Mundial a final de temporada. Yo lo que quiero es estar en mi mejor versión todos los días y es para lo que trabajo dentro y fuera de la ciudad deportiva".

Un Betis que vaya a más tras Villarreal: "Yo pienso que fue un gran partido, que jugamos en Villarreal, pero fue solo un partido. Espero que vengan partidos mucho mejores y contra rivales más duros, eso querrá decir que seguimos avanzando en la competición. Y también que nos quedan muchos partidos por disputar en la liga contra grandes rivales. Así que espero que no hayamos tocado techo ya".

Números de Fornals en la temporada: "Bueno, los números lo dicen. Espero que no sea el mejor momento de mi carrera, que el mejor momento esté por llegar, como siempre digo, y que ojalá sean el Betis".