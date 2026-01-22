La construcción del nuevo Benito Villamarín arrancará con fuerza en junio: estos son los plazos oficiales del Betis

El aspecto del Benito Villamarín ahora mismo es posapocalíptico. Como si un huracán se hubiera llevado media grada por delante. Cualquiera que se acerque a Heliópolis puede observar el interior del estadio, de lo que queda de él. Abierto en canal. El templo verdiblanco pasa los días casi en silencio, porque todo el ruido y el aliento se trasladó en verano a La Cartuja. Desde entonces, el Real Betis trabaja en dar un empujón a las diferentes fases para la transformación de su estadio en otro nuevo, de cara a terminar las obras en mayo de 2028. Este es el nuevo plazo que fijó el club tras asumir que la contratación de las empresas constructoras encargadas de levantar la nueva grada de Preferencia se estaba demorando en el tiempo. Tanto es así que los trabajos de construcción seguirán parados hasta marzo y no alcanzarán "un gran volumen" hasta junio.

Ángel Haro, presidente del Real Betis, confirmó este miércoles que se está "cumpliendo con la hoja de ruta". La construcción arrancará "dentro de poquito" con los muros pantalla, entre mayo y junio. Y será "en torno a junio" cuando se pueda observar "un gran volumen de la construcción". ¿Por qué habrá que esperar a verano para levantar la nueva grada de Preferencia? ¿Por qué el equipo tendrá que estar finalmente tres temporadas en el estadio La Cartuja? Las respuestas se encuentran en el llamado 'plan b' que activó el Betis.

La fase de concurso abierta para elegir la empresa que levante la nueva Preferencia y el edificio anexo concluyó porque la propuesta de los dos finalistas, que se unieron en forma de UTE, no cumplía con los requerimientos económicos y técnicos que pedían los directivos béticos y fue rechazada. Fue entonces, a finales de 2025, cuando el Betis arrancó una nueva fase, un proceso colaborativo con tres empresas constructoras: SACYR, FCC/Sando y Acciona.

El estadio Benito Villamarín, del Real Betis, en las obras de demolición / Álex Mérida

En el Villamarín se sigue trabajando en adecuar la parcela en la que se levantará la nueva grada de Preferencia, ya demolida. Estos trabajos continuarán hasta el 27 de febrero, que es el plazo que anunció el club en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de diciembre para terminar esa fase colaborativa. Por eso hasta entonces no se empezará una nueva fase de las dos en las que el Betis dividió las obras para no tener que esperar hasta verano, cuando se estima que se adjudique el contrato de la fase más importante, y así poder ir avanzando.

Además, el Betis también está pendiente de obtener la licencia de obra por parte de la Gerencia de Urbanismo. Esta semana ya se ha dado un paso fundamental, al publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el Estudio de Ordenación, que permite su entrada en vigor aunque estuviese aprobado definitivamente desde septiembre. Ahora, próximamente, Urbanismo dará luz verde a los trabajos, aunque en la Gerencia y el club verdiblanco no consta ahora mismo un plazo exacto para esa licencia, según transmiten a este periódico las fuentes consultadas. El Betis entiende que no habrá problema en este sentido.

Los plazos de las dos fases de construcción del nuevo Villamarín

El presidente del club, Ángel Haro, explicó en la Junta bética que hasta el 27 de febrero se trabajará en el proceso colaborativo, primero para adjudicar los trabajos de la fase de excavación y cimentación, y después para la fase de construcción. El pasado 12 de diciembre se hizo entrega de los pliegos de este proceso de construcción colaborativa, y el próximo 30 de enero se recibirán las ofertas.

A continuación, según explican fuentes del club verdiblanco a El Correo de Andalucía, se firmará el primero de los contratos para comenzar con las primeras obras de excavación y cimentación, que se desarrollarán durante la primavera.

Desde el 2 de marzo hasta el 30 de junio se trabajará con las empresas constructoras en la adjudicación de la segunda etapa de la fase de construcción. El plan del Betis es que la firma de este contrato se produzca en julio de 2026. Será entonces cuando ya se pueda arrancar el grueso gordo de las obras, que está previsto que finalicen en torno al 2 de mayo de 2028. Todo el proyecto ascendería a 262,3 millones de coste, de los cuales ya solo los costes de construcción suponen 163,1 millones.

El edificio anexo se realizará con "una sociedad que cuelgue del Betis", una sociedad patrimonial, de real state, que llevará la gestión de este edificio. "Por supuesto, antes de realizar un hotel, vamos a tener un inquilino, que nos garantice una renta mínima que nos dé para realizar esta inversión", aclaró el presidente del Betis. Como ha informado El Correo de Andalucía, la normativa urbanística del Estudio de Ordenación valida al Betis construir el nuevo Benito Villamarín por fases y usar el estadio mientras acaba las obras del edificio anexo.

¿Por qué se han retrasado las obras del Benito Villamarín?

Como ya informó este periódico, al no encontrar ninguna empresa que cumpliera con los requisitos del club, el Betis contactó directamente con tres constructoras para iniciar la "negociación colaborativa", es decir, una conversación directa con ellas en la que se están intercambiando opiniones sobre cómo debe ejecutarse el proyecto y así poder elegir la opción más convincente.

El inicio de las obras en el estadio Benito Villamarín en octubre / Álex Mérida

A la vez, se optó por separar los trabajos y encargarlos a empresas diferentes para poder ir empezando y acortar el proceso. Al igual que se hizo en Gol Sur, el Betis encargará a una empresa especializada la excavación (el paso posterior a la demolición como tal). Las fuentes del Betis consultadas explicaron que era una continuidad del proceso, como una opción que se contemplaba, que estaba encima de la mesa y finalmente se ha terminado ejecutando. Reconocen que se podía haber adjudicado antes la construcción del nuevo estadio y esto ha podido dilatar el trámite lo suficiente como para haber acabado entrando en conflicto con la temporada que arrancará en agosto de 2027.