El OGC Niza se interesa en Ricardo Rodríguez, lateral izquierdo del Betis

El mercado de fichajes de enero entra en su recta final y en el Real Betis Balompié son varios los jugadores por los que hay movimientos en estos últimos días. Además de la parcela del delantero centro, en la que Cédric Bakambu se piensa su destino, sigue sin decidir si se va y a qué equipo, con varios equipos de España y con el Genoa interesado, otra de las demarcaciones en las que puede haber novedad en esta ventana de fichajes es en el lateral izquierdo.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, la Ligue 1 ha movido ficha por Ricardo Rodríguez y cuenta con el OGC Niza tras sus pasos, pretendiendo incorporar al futbolista bético en este mercado invernal.

El Niza se mueve por Ricardo Rodríguez

Lleva días sonando el nombre de Ricardo Rodríguez en el mercado y en el Betis son conscientes de que dicha demarcación es muy mejorable si se quiere aspirar a cotas superiores, a luchar por un quinto puesto que puede suponer jugar la Champions League, competir en Europa League y en la Copa del Rey.

Ante esta situación hay varios equipos en Francia como el Metz y el Le Havre buscando un jugador en dicha posición, pero el que ha movido ficha es el el Niza, que también busca un lateral izquierdo en este mercado invernal para luchar por evitar el descenso en la liga francesa, ahora una vez que está eliminado de la Europa League, donde le quedan dos partidos por disputar, uno de ellos esta noche como local ante el Go Ahead Eagles.

El Betis pide un millón por el suizo

De esta manera, el conjunto de Franck Haise se sitúa tras los pasos del lateral del Betis, que no ve con malos ojos un cambio de aires a seis meses para el Mundial -en verano finalizará su contrato con los verdiblancos- en un equipo en el que gozaría de mayor protagonismo que en el Betis. De hecho, tal y como puede conocer El Correo de Andalucía al jugador, a Ricardo Rodríguez, le gusta el equipo y la ciudad de Niza.

Para que dicha operación cogiera forma, el conjunto de Les Aiglons tendría que depositar cantidades cercanas al millón de euros, cifra que entienden correcta en el Betis para dejar salir a Ricardo Rodríguez.

Al margen de lo que acabe sucediendo, el lateral suizo puede ser titular este jueves en Grecia con el Betis en el duelo ante el PAOK en el que los de Manuel Pellegrini se juegan sellar su pase a los octavos de final de la Europa League salvando el playoff de finales de febrero, algo que complicaría mucho el calendario del conjunto verdiblanco.