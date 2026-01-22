Manu Fajardo marca el camino del Betis en el mercado invernal: "No estamos en disposición de firmar sin salidas previas"

El Real Betis Balompié disputará esta tarde ante el PAOK el séptimo partido de la liguilla de Europa League. Lo hará en Salónica, a domicilio, en un Toumba Stadium en el que los helenos están invictos en todas las competiciones en la temporada y al que llegan los de Manuel Pellegrini también con su condición de invictos fuera de casa en el viejo continente.

En la previa del encuentro ha hablado en AS Manu Fajardo, director deportivo de la entidad de las trece barras, repasando el mercado del Betis y el buen momento que atraviesa el conjunto de Manuel Pellegrini tras la importante victoria al Villarreal y el acceso a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Qué partido espera: "Si salimos concienciados de lo que nos jugamos aquí para pasar entre los ocho primeros, tenemos poco que temer. Se ha demostrado en Europa que a veces el peor enemigo somos nosotros mismos. Si afrontamos el duelo con intensidad, siendo capaz de presionar tras pérdida... podremos sacar un resultado positivo aquí. Todo lo que no sea eso no alejará de ello".

Momento del Betis: "Es el momento clave de la temporada para valorar el nivel de la plantilla. Habiendo jugadores fuera, teníamos en el campo a Pablo Fornals, a Gio Lo Celso, a Antony, a Roca, a Altimira... Eso dice mucho de la plantilla del Betis. Hoy no están aquí ni Antony, ni Isco ni Cucho... Son jugadores de mucha jerarquía, pero más allá del once tiene Pellegrini jugadores de jerarquía. Hay que poner en valor el trabajo que se hizo en verano y lo equilibrada que está la plantilla del Betis. Metiendo ya el matiz del mercado, se tiene en cuenta que todas las plantillas son mejorables, pero creo que a día de hoy a excepción de los grandes de la Liga española, hay pocos equipos que tienen mejor plantilla que el Betis".

Así está el mercado de fichajes del Betis

El Betis, en el mercado: "Estamos concentrados, muy pendientes del mercado. Pero también lo vivimos con tranquilidad, no hay que ponerse nerviosos ni traer por traer. Ya lo dijo Manuel ayer, si llega alguien es para que sume, no para que dar la sensación en el exterior de que uno se refuerza. A día de hoy, el Betis está en una posición muy bonita en todas las competiciones y eso es fruto del staff y de la plantilla que se ha conformado. Eso nos hace vivir el mercado con más tranquilidad".

La realidad del mercado del Betis: "Al final te tienes que ajustar a las reglas del juego y del Fair Play financiero. Si estuviésemos en otra circunstancia, en la primera semana te posibilita llevar a cabo un fichajes de mayor garantía. Pero en el fútbol español hay unas reglas y nos tenemos que ajustar a ello. A día de hoy, no estamos en disposición de firmar si no hay salidas previamente".

Una Europa League ilusionante: "Estamos ilusionados con todo, pero quizás este año estemos afrontando la competición europea con más garantías que el pasado año con la Conference. Hemos demostrado que vamos a por todas. En la Liga estamos ahí, y en la Copa hay un duelo de mucha ilusión con el Atlético de Madrid. Creo que lo que se está haciendo en este momento es motivo de satisfacción".

El momento de la cantera: "Creo que no es casualidad. Forma parte de un proceso desde que asumimos la dirección deportiva del Betis. Salieron Jesús, Diao... En la planificación le dimos su sitio merecido a Ángel Ortiz y a Pablo García en el primer equipo. Y seguimos con ese proceso. Aquí nos acompañan ahora chicos que están demostrando su nivel y su valía".