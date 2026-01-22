Manuel Pellegrini pone el foco en las lesiones de Aitor y Lo Celso: "Son lesiones musculares"

El Real Betis Balompié perdió su primer partido de la temporada en Europa League. Lo hizo en Grecia ante el PAOK de Salónica en una tarde en la que no salió nada y a la que llegaba el conjunto de Manuel Pellegrini repleto de bajas, marchándose del Toumba Stadium con dos más, las de Aitor Ruibal y Giovani Lo Celso.

Al término del encuentro habló el Ingeniero, que repasó el estado físico de sus jugadores y analizó la derrota en tierras helenas. En el minuto 54' se marchó el capitán verdiblanco de Sallent con molestias en el abductor y el rosarino, que entró en el 62', tuvo que retirarse en el 68'.

Lesiones de Aitor y Lo Celso

Aitor y Lo Celso, descartados para el Alavés y Feyenoord: "No, la verdad que no, es difícil tener un diagnóstico ahora, pero ambas son lesiones musculares y no van a estar para el fin de semana seguro. Aitor sintió una molestia y se paró a tiempo, lo de Gio fue al minuto de entrar. Hasta que no tengamos los exámenes médicos no sabremos, pero lo que es seguro es que para el próximo partido no están".

Análisis del partido: "Fue un partido muy disputado. El PAOK hizo un muy buen partido defensivamente, se cerró cerca de su área, no tuvo mucha llegada a nuestra portería, aunque tampoco nosotros estuvimos muy creativos. El gol les abrió el partido. Era muy importante la entrada de Gio porque teníamos el control, pero poca creación y llegada. Pero duró un minuto, una lesión muscular, más la salida de Aitor nos hace hacer dos cambios más que no estaban dentro del contexto. Pero el fútbol es así. Primera derrota en Europa. Hubiera sido lo ideal clasificar dentro de los ocho primeros un partido antes, pero tenemos que hacerlo ahora, tenemos la oportunidad en casa de sumar los tres puntos para clasificar entre los ocho primeros y ojalá hagamos un muy buen partido para lograrlo".

¿Konstantelias cambió al PAOK?: "Como dice, fue un primer tiempo muy disputado. Ninguno tuvimos mucha llegada a la portería contraria, PAOK se encerró muy bien. Y en el segundo la tónica fue parecida, lo intentamos sin crear ocasiones y ellos buscando la contra, son jugadores peligrosos hasta que tuvieron la oportunidad del gol que fue lo que abrió el partido".

Qué buscaba con Lo Celso: "El cambio de Lo Celso era para darle una mayor circulación y precisión en campo contrario. Desgraciadamente, se lesionó y no se pudo hacer esa variante. Seguimos buscando con alternativas en las dos bandas, pero creamos pocas ocasiones, como ellos. El gol marcó la diferencia, seguimos intentando empatar con el mismo fútbol, pero con poca creatividad, y no lo conseguimos".

Mirada al mercado: "Es un tema que ya he contestado con anterioridad, lo que son refuerzos y no nombres nuevos que aparezcan. Pero lo importante ahora es que los jugadores que tenemos deben ir al campo del Alavés a intentar sacar los tres puntos y luego ganar al Feyenoord para meternos en octavos de final. Veremos si lo conseguimos y qué se hace antes de final de mes en cuanto a eso".