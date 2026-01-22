Las notas de los jugadores del Betis ante el PAOK: nadie destaca en la primera derrota europea

El Real Betis Balompié cayó con justicia en Salónica ante el PAOK en la que es su primera derrota en la liguilla de Europa League, algo que lo obligará a jugarse el top-8 en La Cartuja la semana que viene ante un necesitado Feyenoord que busca aferrarse a la competición y al que sólo un triunfo le vale en el feudo verdiblanco para conseguirlo.

No le salió el partido esperado al conjunto de Manuel Pellegrini que perdió por 2-0 con los goles de Andrija Zivkovic y Giorgios Giakoumakis, el último de penalti.

Las notas de los jugadores del Betis

(5) Manuel Pellegrini: le piden, le piden y le piden, pero no le dan. Con dos jugadores que están en el mercado como Chimy y Ricardo y varios canteranos tuvo que jugar en Salónica entre muchas bajas, hasta 8, una de ellas por sanción de Bakambu condicionando más si cabe el plan de partido. Pierde a Aitor y Lo Celso. Vivo en las tres competiciones, tendrá que luchar el top-8 de Europa League ante el Feyenoord con la ayuda del beticismo en La Cartuja. ¿Le traerán para entonces a un delantero? A día 22 no hay novedades y evitar el playoff es muy necesario de cara a todos los torneos. Debió Pellegrini frenar la entrada de Konstantelias, el jugador más diferencial de los griegos.

Titulares

(5) Pau López: regresaba al once tres meses después y en el gol de Zivkovic lo dejaron vendido. Salvó un gol ante Taison con 1-0 para mantener al Betis en el partido y no pudo hacer nada en el penalti de Giakoumakis.

(4) Ángel Ortiz: empezó buscándose con Pablo García, pero fue un espejismo y no hubo apenas química entre los dos canteranos. En el primer gol se quedó anclado y rompió el fuera de juego. Taison, con 38 años, se lo puso difícil.

(5) Diego Llorente: intentó contener al PAOK en Grecia manteniéndose firme en la zaga y alejando el peligro. En el primer tiempo lo pudo lograr, pero desde que salió Konstantelias ganaron presencia en área rival los griegos y ya no fue capaz de contener las llegadas.

(4) Valentín Gómez: le costó sacar el trabajo, pero cuando juega al lado de Ricardo es más complicado. En el gol perdió su marca al adelantarse y obligó a que todos sus compañeros bascularan cambiando las marcas, con lo que suele traer consigo.

(1) Ricardo Rodríguez: juega siempre hacia atrás, da igual que esté en ventaja. Zivkovic lo retrató por completo y por su carril encontró el PAOK una vía para volcar todo el peligro.

(5) Sergi Altimira: con personalidad, rompiendo líneas y buscando asociarse con Fornals en campo contrario. Vio tarjeta amarilla en el primer tiempo y Pellegrini no corrió riesgos dando entrada en el segundo a Marc Roca.

(5) Nelson Deossa: en el primer tiempo quiso buscar por su cuenta la portería rival y le costó concatenar jugadas de peligro. Fue quien más probó desde fuera el golpeo y tuvo dos disparos peligrosos. Cuando salió Konstantelias no supo frenarlo a su espalda.

(4) Pablo García: empezó tomando buenas decisiones, dándosela siempre a un compañero, eligiendo bien y buscando participar, pero se diluyó, se encorsetó por momentos en la banda y se perdió. Tiene que jugar más cerca del punta. No fue su tarde.

(5) Pablo Fornals: en el primer tiempo cayó a banda, se asoció con Ruibal, Deossa y Altimira y buscó pases a Chimy donde otros veían piernas. Todos los ataques pasan por sus botas, pero no tuvo golpeo franco frontal para probar al meta griego. Descansó 30 minutos.

(5) Aitor Ruibal: le tocó jugar como extremo izquierdo y firmó la ocasión más peligrosa del Betis en la primera mitad, aunque en la misma tenía a Pablo en el otro costado. Lesionado en el 54', no estará ante Alavés y Feyenoord.

(3) Chimy Ávila: tomó malas decisiones en los primeros veinte minutos. Su sacrificio es innegable, pero con el balón en los pies le cuesta decidir. Tuvo más de un disparo en el que pudo definir con mayor acierto. Héroe ante el Elche, batallador y listo ante el Villarreal y, a la tercera, llegó su versión habitual.

Chimy Ávila, del Betis, chuta el balón durante el partido de fútbol de la Europa League entre el PAOK y el Real Betis en Tesalónica / Giannis Papanikos / AP

Suplentes

(6) Ez Abde: quiso estar en Grecia y tuvo que entrar pronto por la lesión de Aitor, buscando meter al Betis arriba en una tarde-noche en Salónica en la que estuvo muy solo y no tuvo ayudas en la banda. Tiene desborde y calidad.

(Sc) Giovani Lo Celso: duró seis minutos y se marchó lesionado.

(4) Marc Roca: entró y anotó el 1-0 el PAOK y no pudo hacer su trabajo, precisamente evitar que con Konstantelias el partido siguiera rompiéndose y decantándose para los helenos.

(3) Morante: cometió el penalti del 2-0 a Konstantelias al intentar despejar sin mirar.

(5) Dani Pérez: entró por Lo Celso y demostró personalidad y calidad, asociándose en línea de tres cuartos.