El Betis, en busca del top 8 en Europa League ante un PAOK invicto como local

El Real Betis Balompié aterrizó este pasado miércoles en el aeropuerto de Salónica para la disputa del séptimo partido europeo. Lo harán los de Manuel Pellegrini ante el PAOK de Răzvan Lucescu, intratable como local en el Toumba Stadium con nueve victorias y tres empates en lo que va de temporada entre liga helena y Europa League, permaneciendo invicto hasta la fecha en su territorio.

Confronta el buen momento de los tesalonicenses con el del Betis, que está invicto precisamente a domicilio en el viejo continente, donde acumula dos victorias ante Ludogorets y Dinamo Zagreb y un empate en Bélgica frente al Genk. En LaLiga sólo se ha quedado sin puntuar fuera de La Cartuja en el Santiago Bernabéu.

Un conjunto verdiblanco muy fiable en lo que va de campaña que llega con ocho bajas en una convocatoria con mucho aroma a savia nueva. Hasta siete canteranos figuran en una lista que obligará al Ingeniero a conformar un once con novedades y con el que perseguir el sueño de atar un puesto entre los ocho primeros de la Europa League para evitar jugar un playoff que dejaría al Betis sin descanso durante ocho semanas, algo que no le conviene viendo la alta cantidad de ausencias que tiene.

Tanto Pellegrini como Pablo Fornals en la rueda de prensa previa han hecho hincapié en la ilusión que hay en la competición y en la importancia de crecer con el paso del campeonato. "A todos los compañeros nos motiva jugar en Europa, pasar eliminatorias, creo que lo que vivimos el año pasado a pesar de la final fue algo muy bonito y ¿por qué no? Queremos volver a repetirlo", manifestaba el castellonense.

Un once condicionado por las bajas,

Entre bajas y novedades, bajo palos puede estar Pau López, que no disputa un partido oficial desde final de octubre. El guardameta catalán lleva semanas recuperado y podría volver a tener minutos para ir ganando ritmo competitivo, algo necesario teniendo en cuenta que Álvaro Valles lo ha jugado prácticamente todo hasta la fecha.

En defensa, el técnico chileno podría apostar por Ángel Ortiz en el lateral derecho, con Diego Llorente y Valentín Gómez como pareja de centrales y Ricardo Rodríguez en el carril izquierdo. En la medular, Nelson Deossa, ya recuperado del proceso febril que le impidió estar al cien por cien ante el Villarreal, apunta al once junto a Sergi Altimira, con Marc Roca como principal alternativa. La recuperación de Amrabat, por su parte, se va a demorar.

Alineación del Real Betis Balompié ante el PAOK Visualización de la alineación del Real Betis Balompié ante el PAOK.

En ataque, las ausencias siguen acumulándose. Antony continúa entre algodones por la pubalgia y no ha viajado, lo que abre la puerta a Pablo García, canterano que tendrá una nueva oportunidad para reivindicarse. Tampoco estará Rodrigo Riquelme, mientras que Abde llega justo tras su participación en la Copa África como explicó el Ingeniero: "Sin lugar a dudas que no es la mejor manera de llegar. Abde hace mucho tiempo que está fuera del plantel entrenando, viene con una desilusión grande de la final de la Copa África, pero tenemos pocos jugadores y estando en la lista de citados está en condiciones de jugar. Él mismo quiso venir e integrarse". Ante este panorama, Fornals y Lo Celso podrían repetir en la mediapunta.

Arriba, la baja de Bakambu por sanción y por el que ya se mueve el mercado, deja a Chimy Ávila como principal referencia ofensiva, con Aitor Ruibal como comodín para varias posiciones. Un contexto complicado, pero con mucho en juego para el Betis en Europa.