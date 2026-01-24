Alineaciones y horario del Alavés-Betis: Abde y Antony, las armas de Pellegrini en Mendizorroza

El Real Betis Balompié viajará esta tarde hasta Vitoria para medirse el domingo por la noche con el Deportivo Alavés en la jornada 21 de LaLiga EA Sports. Llegará el conjunto de Manuel Pellegrini con ocho bajas confirmadas a un encuentro en el que buscará seguir en la lucha por la quinta posición y reponerse tras el revés en Salónica ante el PAOK que obligará a los verdiblancos a ganar al Feyenoord el próximo jueves para estar en los octavos de Europa League.

Sin Aitor Ruibal, Héctor Bellerín, Junior Firpo, Sofyan Amrabat, Gio Lo Celso, Isco, Roro Riquelme ni Cucho Hernández, el once que pueda elaborar el Ingeniero en Mendizorroza seguirá siendo muy competitivo, sobre todo al contar con Abde y Antony -viaja y jugará tras bajar el dolor en el pubis- en las bandas y con un Pablo Fornals que se ha erigido como líder verdiblanco esta temporada.

El plan de Pellegrini en Mendizorroza

Pau López regresó a la portería 87 días después en Salónica, pero en LaLiga sigue siendo Álvaro Valles, de momento, el portero para Manuel Pellegrini y estará en Mendizorroza bajo palos en un choque importante por las aspiraciones europeas.

Sin Bellerín ni Ruibal, Ángel Ortiz será titular ante los de Eduardo Coudet, con Marc Bartra y Natan -apercibido con cuatro tarjetas- en el eje de la defensa y con Valentín Gómez en el carril zurdo. El Ingeniero ha confirmado a Ricardo Rodríguez entre los citados, pero hizo parte del entrenamiento de este sábado al margen y el argentino llega en mejor estado, sin entrar a valorar el nivel de cada uno.

En la medular la duda está en el doble pivote entre Sergi Altimira y Nelson Deossa. Dependerá de Pellegrini, si busca atar más el mediocampo con el de Cardedeu o si quiere tener un llegador como el de Marmato por detrás de Pablo Fornals, que un día más comandará el ataque bético desde la mediapunta.

Alineación del Real Betis Balompié ante el Deportivo Alavés Visualización de la alineación del Real Betis Balompié ante el Deportivo Alavés.

"Vamos a esperar estas 24 horas que son importantes, ha mejorado durante la semana de la pubalgia y seguramente esté dentro de la lista de citados", manifestó en la previa el técnico verdiblanco sobre Antony, quien no viajó a Grecia y se quedó en Sevilla para mejorar de ese dolor en el pubis que tarde o temprano le harán pasar por quirófano.

Si el de Osasco está listo será titular en la derecha como así parece que terminará ocurriendo, con Ez Abde en la izquierda y con la duda de quién será el delantero centro del Betis ante el Alavés. Puede jugar Cédric Bakambu y correr el riesgo de que una posible lesión dificulte su adiós en este mercado, o Chimy Ávila, que fue el héroe ante el Elche, tuvo mucha garra frente al Villarreal y que en Salónica bajó las prestaciones. Sin Cucho y ante la inacción en el mercado a día 24 de enero cualquier decisión que tome Pellegrini podría ser mejorable. 16 jugadores de campo siendo tres de ellos canteranos con ficha del Betis Deportivo, tres porteros y ocho bajas.

Horario del partido entre el Deportivo Alavés y Real Betis Balompié

El conjunto de Manuel Pellegrini viajará hasta Vitoria en la jornada 21 de LaLiga EA Sports para medirse al Deportivo Alavés de Eduardo Coudet este domingo 25 de enero a partir de las 21:00 horas en Mendizorroza.

Dónde ver por televisión el Alavés-Betis

El encuentro entre el Deportivo Alavés de Eduardo Coudet y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.