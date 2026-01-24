La reflexión de Manuel Pellegrini: "Lo ideal sería poder tener siempre la capacidad de poder traer más jugadores de mayor valía"

El Real Betis Balompié se ejercitó este sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de volar para Vitoria, donde se medirá al Deportivo Alavés este domingo en la jornada 21 de LaLiga EA Sports.

Entrenó el conjunto de Manuel Pellegrini con la novedad de Antony en la sesión previa a Mendizorroza y con un Ricardo Rodríguez que comenzó la sesión y se tuvo que retirar. Sobre los estados físicos de los jugadores, el mercado, y la situación del conjunto verdiblanco en la temporada habló el Ingeniero.

Altas y bajas

Ricardo Rodríguez: "Tuvo una molestia pero sin mayores consecuencias, ahora vamos a terminar de hablar con el cuerpo técnico y pueda estar en la lista de citados sin problemas".

Antony: "También vamos a esperar estas 24 horas que son importantes, ha mejorado durante la semana de la pubalgia y seguramente esté dentro de la lista de citados".

Aitor y Lo Celso, bajas confirmadas: "Hay que ver todavía exactamente el informe médico, pero así como creo que los dos primeros van a estar seguramente en la lista citada mañana, yo creo que Aitor y Gio Lo Celso no van a lograr estar recuperados para el día, para el partido mañana. Ya veremos después, de acuerdo a los exámenes médicos que se terminen, la gravedad de la lesión de cada uno".

Calendario exigente: "Si tenemos un calendario muy agitado es porque estamos vigentes en las tres competiciones, tanto en la Europa League, donde desgraciadamente no pudimos conseguir la clasificación anticipada, pero solamente la consiguieron dos equipos de 36, así que pretender estar clasificados cuando todavía falta un partido, creo que a lo mejor era un exceso de ambición, que la tuvimos y esperamos ahora concretarlo en casa. Seguimos en la Copa del Rey, donde tenemos dos semanas más, el cuarto de final con Atlético de Madrid, partido muy importante para esas dos competiciones, y seguimos la lucha en la Liga por tratar de mantenernos en lugares que nos permita jugar en Europa la próxima temporada. Por supuesto, mientras más cantidad de seleccionados hay, es más complicado, pero la ilusión es la misma, la exigencia va a seguir también siendo la misma y la ambición también".

Falta de creatividad ante el PAOK: "Yo creo que el partido el día jueves no fue ni falta de concentración, ni fue falta de intensidad, fue falta de creatividad. Yo creo que fueron dos equipos que ninguno de los dos tuvo ocasiones de gol. Creo que nosotros tiramos un tiro a Aitor, que atajó bien el portero, y un par de llegadas más peligrosas. Ellos tuvieron también una llegada en el primer tiempo. Y hasta el gol, ninguno de los dos equipos tuvo la capacidad justamente de superar el sistema defensivo y la intensidad, aunque se estaba jugando. Yo creo que esa falta de creatividad fue la que no nos permitió a nosotros hacer el gol. En segundo lugar, sabíamos que era un partido difícil, aunque un equipo que venía con ocho o nueve victorias seguía, jugaba en su campo. Así que no era fácil en ningún caso superarlo. Así que ahora ojalá que podamos retomar la creatividad manteniendo la seguridad defensiva".

Muchas lesiones en todos los equipos: "Es difícil dar exactamente una razón, pero sin lugar a dudas que se juegan una cantidad de partidos importantes. Y la intensidad también que se juegan los partidos es bastante alta. Porque no solamente es un equipo, sino que son muchos los que están teniendo las bajas. Son las competencias en las que uno quiere estar también. Así que, por otro lado, es muy positivo tenerla. Hay un plantel y por eso digo siempre que los lesionados vamos a tener todos los equipos durante toda la temporada en algunos partidos importantes. Y es el resto del plantel el encargado de sacar la temporada adelante. Así que es lamentable, ojalá hubiera muchísimo menos. Pero es una realidad que sin lugar a dudas hay que estudiarla más en profundidad".

Un Betis que no vence a domicilio desde el derbi: "También es importante, tanto en Liga como en los otros campeonatos, no haber perdido afuera. Creo que hemos perdido solamente un partido contra Real Madrid en la Liga afuera. No es fácil sacar puntos de visita y así lo demuestran todos los equipos, tanto cuando van de visitante como cuando juegan de local. Así que vamos a intentar, como siempre, salir a buscar el partido, tratar de sumar los tres puntos ante un rival complicado, que también es un buen equipo, y ojalá podamos tener la capacidad de superarlo y sumar tres puntos más. Uno como equipo siempre quisiera no tener ningún tipo de fallos. En casa haber ganado a lo mejor a equipos que están en un lugar más bajo de la tabla, que no quiere decir que por eso va a ser fácil ganarlo. Y afuera también haber sacado más puntos, pero también hemos perdido muy poco. Así que, en términos generales, siendo todo mejorable, creo que la campaña hasta el momento es dentro de los parámetros que nosotros esperábamos y mucho más con la cantidad de lesiones que hemos tenido".

Realidad económica del Betis: "Uf, llega ya a ser tan duradera en el tiempo, seis años atrás, que ya no me acuerdo exactamente lo que pensaba en ese momento", comentaba entre risas el Ingeniero. "Bueno, yo sabía un poco la situación económica en que estaba el club, pero creo que se trató de mantener dentro de un nivel que nos ha permitido en estos años poder seguir vigente en las competiciones y a lo mejor con un rendimiento mucho más alto de lo que mucha gente esperaba. Así que lo ideal sería poder tener siempre la capacidad de poder traer más jugadores de mayor valía, pero no nos podemos quejar con lo que han respondido todos los jugadores de los planteles en estos seis años que nos han mantenido siempre en Europa. Así que como siempre aspiramos a más, ambicionamos a más, y eso lógicamente se consigue en la medida que la situación económica sea más fuerte, pero creo, por lo menos desde el punto de vista mío personal, no tengo ninguna queja hacia los planteles que se han armado y sobre todo hacia el compromiso de los jugadores con un determinado proyecto que hay muchísimas maneras de llevarlo a cabo, y creo que en este club en estos años por lo menos se ha llegado a la manera como uno cree que es la conveniente, y así para mí son los resultados".

Qué espera del Alavés: "Un rival difícil. Primero, que también conozco mucho a Eduardo Coudet, y sé la capacidad que tiene de técnico. Ha tenido derrotas, pero también derrotas muy estrechas ante rivales importantes. Es un equipo además que va siempre hacia adelante a intentar atacar. En casa son todos los equipos muy complicados y tenemos que hacer un partido muy completo si lo queremos ganar. Además la liga yo creo que este año está muy apretada entre 6, 7, 8 equipos que están ahí con una diferencia de muy pocos puntos y cada partido hay que jugarlo como una final. En el mismo caso nuestro, que queremos seguir disputando por Europa con equipos que también están cercanos a nosotros. Así que la liga española es muy pareja. El que el equipo esté en situaciones complicadas en determinado periodo del año no quiere decir que sea un mal equipo. Son todos los equipos muy parejos y ganarlos en casa siempre es muy difícil".

Posible fichaje de Guido por el Valencia: "Guido tuvimos la fortuna de tenerlo acá, así que lo conozco muy bien como jugador. Del resto no hablo porque son todas especulaciones que a lo mejor llega el Valencia, a lo mejor juega contra nosotros, a lo mejor podría ir para acá. Él y 20 nombres más, así que la verdad es que no prefiero nada de opiniones, solo de supuestos".