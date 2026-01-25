Un Betis dormido y sin delantero cae ante el Alavés en Mendizorroza y firma su peor partido del curso (2-1)

El Real Betis Balompié salió totalmente dormido a Mendizorroza y lo pagó caro a los dos minutos. En uno de los habituales despistes de los verdiblancos cuando salta a los partidos más tarde que el rival encajó el gol. Balón a la espalda de Valentín, se hace un lío el argentino con el brasileño y termina el mismo Valentín mirando cómo Carlos Vicente remataba a la red, el mismo que le había ganado el duelo en el inicio de la jugada. Pau López, que volvía a la portería por segundo día consecutivo, no pudo hacer nada en el tanto.

Un comienzo surrealista que se podría haber quedado en anécdota si el conjunto de Manuel Pellegrini hubiera saltado con un delantero centro al feudo alavesista. Pero Cédric Bakambu, a día de hoy, está para jugar la Copa África, no para disputar partidos en LaLiga EA Sports.

Jon Pacheco le había ganado a los cinco minutos un duelo en el que podría haber tenido una buena oportunidad y de ahí en adelante cada vez que se personó ante Sivera incurrió en fuera de juego o remató manso y con el interior desde lejos. Cero peligro creó el congoleño en un encuentro en pleno mercado ante un equipo que lo quería.

Las ocasiones del Betis fueron prácticamente todas hasta el descanso con balones directos a la espalda de la zaga babazorra, muy lenta en la reacción y que se salvó de sufrir por la falta de calidad de Bakambu. Rubén Cousillas, segundo de Pellegrini, no era capaz de creer todo lo que estaba fallando el ariete bético.

Antony, casi sin poder esprintar por el problema en el pubis, apenas fue capaz de probar al meta rival con un disparo flojo al primer palo, y Abde estuvo bien marcado por un Alavés que ganó todos los balones divididos, algo que habla y mal de los verdiblancos y de la falta de intensidad que demostraron en esta fría noche de domingo en Vitoria.

El paso por vestuarios no mejoró al Betis. De hecho, justo tras volver, otro desajuste defensivo que comenzó en el costado de Valentín terminó con Pablo Ibáñez centrando a placer ante Ángel y rematando más cómodo todavía Toni Martínez en el punto de penalti. Le había ganado la posición por completo a Bartra, que además lo habilitó para que no cayera en fuera de juego.

Con el 2-0 en el minuto 47' el encuentro prácticamente se terminó para los de Pellegrini, que tiraron por momentos de amor propio y pudieron meterse en el partido en alguna llegada, pero nunca terminaría sucediendo.

Antes de la hora de partido estimó el Ingeniero que era necesario agitar el once con un triple cambio en el que Llorente, Pablo García y Chimy sustituyeron a Natan, Altimira y Antony, marchándose el de Osasco haciendo aspavientos tras un día en el que quizás, por el problema físico que tiene, no fue capaz de irse de Jonny Otto ni una sola vez.

Las modificaciones no influyeron en el juego de los verdiblancos, que siguieron perdiendo casi todas las acciones ante un Alavés muy metido en el duelo y que sólo empezó a sentir algo de peligro cuando Ortiz Arias estaba ya cerca de señalar el final. Sería Chimy quien en un golpeo lejano de Deossa tendría una muy clara que desaprovechó al impactar mal con el balón.

En los instantes finales siguió corriendo el conjunto de Coudet, que con el triunfo lograba salir del descenso y comprimir más la zona baja de la clasificación. Con todo decidido descontó Ez Abde en una gran acción personal en el área babazorra.

En el minuto 2 ya iba perdiendo el Real Betis Balompié, y en la segunda parte en la primera acción del Alavés llegaría el 2-0. Firmó el conjunto de Manuel Pellegrini su peor encuentro en toda la temporada y perdió con merecimiento en Mendizorroza. Como todos sus rivales por Europa han perdido esta semana se atenúa en parte el daño en la puntuación que podría provocar la derrota, pero la imagen, cuanto menos, fue preocupante.