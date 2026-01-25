Las notas de los jugadores del Betis ante el Alavés en Mendizorroza: sin delantero es imposible competir en Primera División

El Real Betis Balompié hizo el ridículo en Mendizorroza y perdió ante el Deportivo Alavés en una noche en Vitoria en la que se quedaron gélidos los pupilos de Manuel Pellegrini, que entre la temperatura y la falta de intensidad entraron tarde al encuentro y comenzaron perdiendo en el minuto 2.

El paso por vestuarios no mejoró en absoluto la imagen de los verdiblancos, que volvió a encajar al volver al verde en otro desastre defensivo. Con todo decidido anotó Abde.

Las notas de los jugadores del Betis

(3) Manuel Pellegrini: el Betis firmó su peor partido de la temporada en Vitoria. Llegó envuelto en bajas, con un Antony que no estaba probablemente casi para jugar, pero más allá de todo eso, los dos errores defensivos volvieron a condenarlo. Urge ajustar el planteamiento en defensa del equipo para dar un paso al frente en el curso. Hay jugadores que no resucitan, como Bakambu.

Titulares

(3) Pau López: no tuvo culpa en el 1-0 y salvó en el 15' el 2-0 con un paradón a Protesoni. En una mala salida se hizo daño en la caída al borde del descanso. En el 2-0 intentó detener el cabezazo de Toni, pero no lo consiguió.

(4) Ángel Ortiz: terminó el partido subiendo e intentando poner centros y ayudar al Betis a remar, pero no tuvo ayudas atrás y sufrió en defensa.

(4) Marc Bartra: rápido en el repliegue para evitar el tiro de Jonny con todo a favor, siendo el que más contuvo al Alavés y quien achicó más peligro de los babazorros. Se quedó clavado en el 2-0.

(2) Natan de Souza: junto a Valentín provocó el desajuste defensivo en ambos goles, en los que se quedó mirando. Vio la quinta amarilla y no jugará ante el Valencia. Son muchos errores individuales en un central que cuando mantiene la concentración rinde a un gran nivel.

(2) Valentín Gómez: sufrió mucho en los primeros minutos con balones constantes del Alavés a Carlos Vicente encontrando una autopista a su espalda. Por ahí llegó el 1-0 y el argentino empezó a ver cómo no era capaz de frenar la sangría por su costado. En el gol erró hasta tres veces.

(4) Sergi Altimira: intentó ayudar a Fornals, levantando la cabeza y rompiendo el entramado defensivo del Alavés. Le puso un buen balón a Bakambu, pero como todo el Betis se apagó con el 2-0 cuando vio imposible sumar.

(3) Marc Roca: perdió un balón al salir dormido tras el descanso y el partido se puso imposible. Tiene días de sobresaliente y otros como esta noche en los que se ve sobrepasado por todo.

(4) Antony: con las molestias en el pubis y en un día muy gris de todos no aportó prácticamente nada. Si no está para jugar al 100% igual tiene que parar. Ha costado mucho dinero para que cuando no marque o asiste tenga tan poca incidencia en los partidos.

(5) Pablo Fornals: con dos compañeros por detrás y terminó bajando él a sacar el balón. Le falta también rematarlos además de filtrar y regalarle goles a Bakambu. El Alavés detectó que era el mejor del Betis y sin el castellonense los verdiblancos se quedaron sin plan.

(5) Ez Abde: le faltó desbordar mucho más a Tenaglia, que le ganó la partida hasta que en los minutos finales empezó a encontrar espacios rompiendo en diagonal, como terminó llegando su buen gol en el descuento cuando ya no quedaba tiempo para reaccionar.

Abdessamad Ezzalzouli lucha un balón con Nahuel Tenaglia durante el partido de la jornada 21 de LaLiga que Deportivo Alavés y Real Betis disputan este domingo en Mendizorroza / L. Rico / EFE

(0) Cédric Bakambu: definió horrible a los cinco minutos tras un gran balón de Altimira y no lo hizo mucho mejor algo después intentando un golpeo con el interior que no puso en problemas a Sivera. Sabe desmarcarse, el problema es lo que tarda en salir del fuera de juego para no caer constantemente en él. Si el Alavés estaba realmente interesado en él con el partido de esta noche igual se replantean su incorporación. No tiene hueco en el Betis, no puede tenerlo.

Suplentes

(6) Diego Llorente: el Betis empezó a ser fiable en el apartado defensivo cuando entró al campo por Natan. Si recupera su nivel, con la de dudas que transmite la zaga verdiblanca, se hará rápido con la titularidad. La mejor noticia en Vitoria.

(4) Pablo García: salvo un buen centro que le puso a Bakambu, en fuera de juego para variar, apenas le dio mejoría al Betis cuando se fue Antony. Igual una cesión no le viene mal.

(3) Chimy Ávila: tuvo dos oportunidades para anotar, desaprovechando la primera tras un tiro lejano de Deossa, y perdiendo el duelo con Pacheco en la siguiente.

(Sc) Nelson Deossa: entró con todo decidido.

(Sc) Iván Corralejo: debutó en Primera División.