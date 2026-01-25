Manuel Pellegrini, tras caer en Vitoria: "Es una derrota que justa que duele"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció ante los micrófonos de DAZN al término del peor partido de los verdiblancos en la temporada, que cayeron merecidamente por 2-1 ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza.

El técnico chileno analizó la derrota del Betis y el estado de Antony.

Derrota merecida: "Primero me parece una derrota justa, creo que el Alavés jugó mejor que nosotros, además tuvo la capacidad o los errores nuestros de hacer un gol a dos minutos cada tiempo. Entonces partieron 1-0, se les abrió el partido, yo creo que el primer tiempo estuvo más o menos parejo, tuvimos llegadas. El segundo tiempo ya con los 2-0 sentimos el marcador, prácticamente no llegamos a portería de ellos hasta el final, así que es una derrota que duele porque queríamos sumar tres puntos a seguir peleando en LaLiga. Sin lugar a dudas hay muchos factores también por los cuales suceden las cosas y ahora tenemos que intentar mejorarlas".

Cansancio europeo: "A mí no me gusta mucho buscar disculpas cuando se pierde, pero lógicamente lo he dicho muchas veces antes, los días jueves pasan factura el día domingo. Jugamos el jueves en la noche allá en Grecia, llegamos el viernes a las 6 de la tarde, el día sábado tomamos el avión a Vitoria y jugamos el domingo. Por supuesto que no es la mejor manera de preparar un partido, pero, por otro lado, es justamente lo que nosotros queremos, estar en las tres competiciones. Desgraciadamente, tenemos una cantidad de lesionados importante y no pudimos hoy día sumar unos puntos que en relación al resultado de los otros equipos hubieran sido fundamentales para retomar esa quinta posición. Ahora es tratar de recuperar lo antes posible los partidos del día jueves y después nuevamente la liga con Valencia en casa".

Posible lesión de Ez Abde "Abde no se sabe qué tiene. Mañana veremos el informe médico qué es lo que es y no sé si es una molestia o una lesión, lo veremos mañana".

Cómo está Antony

Estado de Antony: "Sí, yo creo que con alguna molestia habrá jugado, pero él dijo que estaba en condiciones de jugar, por eso con la cantidad de bajas que tenemos creo que era importante que él comenzara. Yo creo que la clave fue el gol a los dos minutos del primer tiempo, empezamos a pensar que pudimos igualarlo, después en el segundo tiempo se volvió a repetir y ya se le abrió el partido y sentimos un golpe anímico fuerte.

Reacción de Antony tras el cambio: "No tiene importancia lo que pase durante el partido. En los partidos cada uno tiene su manera de reaccionar, por supuesto la derrota nos duele muchísimo a todos, a lo mejor una suma de cosas entre su dolor y la derrota habrá tenido un mal genio, pero no es relevante ni tiene ninguna importancia".

A pensar en Europa ante el Feyenoord: "Así es, vamos a intentar clasificar dentro de los ocho primeros para poder saltar esos dos partidos que nos vendrían muy bien, por el momento que está pasando el plantel en cuanto a lesionados y por la cantidad de partidos que tenemos que jugar durante el mes de febrero. Ojalá lo consigamos en casa y después tenemos que seguir peleando en la liga para no quedarnos atrás contra Valencia y después, el jueves siguiente por la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Tenemos un desafío importante, difícil, con un plantel un poco diezmado, pero entre todos intentaremos sacarlo adelante".