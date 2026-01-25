Un Betis en cuadro con ocho bajas busca recuperar el quinto puesto ante el Alavés

El Real Betis Balompié tendrá este domingo en Mendizorroza una cita clave para recuperar el quinto puesto. Los de Manuel Pellegrini llegan con muchas ausencias a Vitoria para medirse al Deportivo Alavés, hasta ocho y varias de ellas clave como Aitor, Amrabat, Lo Celso, Isco o Cucho. Tan sólo 19 jugadores, tres de ellos con ficha del filial y otros tres porteros, figuran en la convocatoria de los verdiblancos.

Todo ello además de un Antony que entra en la citación y que apunta al once pero que vigilará día a día que el dolor en el pubis no le impida perderse encuentros importantes como el presente ante el Deportivo Alavés en el que podría asaltar el Betis la quinta plaza que tiene el Espanyol si consigue los tres puntos.

Las palabras de Pellegrini y Coudet en la previa

"No es fácil sacar puntos de visita y así lo demuestran todos los equipos, tanto cuando van de visitante como cuando juegan de local. Así que vamos a intentar, como siempre, salir a buscar el partido, tratar de sumar los tres puntos ante un rival complicado, que también es un buen equipo, y ojalá podamos tener la capacidad de superarlo y sumar tres puntos más. Uno como equipo siempre quisiera no tener ningún tipo de fallos", eran parte de las palabras del Ingeniero en la rueda de prensa.

"No es una final. Ojalá lleguemos a jugar una final porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Todos los partidos son importantes. Jugamos en casa, sabemos que somos más fuertes en casa y tendremos que hacer un muy buen partido por la jerarquía del rival", declaró Eduardo Coudet, técnico del Alavés, al ser cuestionado sobre la situación que viven los babazorros en la tabla, en puestos de descenso.

Alineación del Real Betis Balompié ante el Deportivo Alavés Visualización de la alineación del Real Betis Balompié ante el Deportivo Alavés.

La hoja de ruta de Pellegrini para Mendizorroza

Manuel Pellegrini ya perfila su once para el compromiso liguero en Mendizorroza, un duelo clave en la pelea por los puestos europeos. Aunque Pau López volvió a defender la portería verdiblanca 87 días después en Salónica, en LaLiga el técnico chileno continúa apostando por Álvaro Valles, que será el guardián de la meta bética ante el Alavés.

Las bajas de Bellerín y Aitor Ruibal obligan a mover ficha en defensa, donde Ángel Ortiz apunta a la titularidad en el lateral derecho. Marc Bartra y Natan, este último al borde de la sanción con cuatro amarillas, formarán la pareja de centrales, mientras que Valentín Gómez ocupará el carril izquierdo. Ricardo Rodríguez entra en la convocatoria, aunque ha trabajado parcialmente al margen y llega con menos ritmo que el argentino, quien se encuentra en mejor condición física, según comentó el propio Pellegrini: "Tuvo una molestia pero sin mayores consecuencias".

En el centro del campo persiste la incógnita del compañero de Marc Roca en el doble pivote: Sergi Altimira o Nelson Deossa. La elección dependerá de si el Ingeniero opta por mayor control con el catalán o por el despliegue y llegada del colombiano, ambos por detrás de un Pablo Fornals que volverá a ser el eje del juego ofensivo desde la mediapunta. Giovani Lo Celso, otra de las bajas clave del Betis, condiciona esta idea.

Sobre Antony, el técnico fue prudente en la previa: "Vamos a esperar estas 24 horas, que son importantes. Ha mejorado durante la semana de la pubalgia". El brasileño, que no viajó a Grecia para tratarse en Sevilla, podría ser titular en la derecha si responde bien, con Ez Abde en la izquierda como arma más peligrosa de Pellegrini.

La última duda está en la punta de ataque ahora que Cucho Hernández está lesionado. Pellegrini debe elegir entre Cédric Bakambu, asumiendo el riesgo de una posible lesión que complique su salida en este mercado, o Chimy Ávila, decisivo ante el Elche, intenso frente al Villarreal y más discreto en Salónica.