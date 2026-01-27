El Betis suma dos nuevas parcelas municipales al proyecto del nuevo Benito Villamarín antes de su construcción

El Real Betis sigue dando pasos urbanísticos para dar forma al nuevo Benito Villamarín. Aunque las obras de construcción no comenzarán hasta marzo con una primera fase de excavación y cimentación, y en junio arrancará la parte importante de la construcción, el club verdiblanco trabaja en conseguir todas las licencias necesarias para sacar adelante el proyecto. Este martes, en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente obtiene la licencia de parcelación para incorporar dos parcelas más a la superficie de su nuevo estadio.

Este trámite permite al Betis sumar una superficie municipal de 8.800 metros cuadrados al oeste del recinto conocida como "explanada de preferencia", y 470,32 m2 del viario municipal en el lado este, junto a la Avenida de la Palmera. A cambio de estas cesiones municipales, el Ayuntamiento de Sevilla obtiene de la entidad deportiva espacios en el interior del nuevo complejo para su uso como Equipamiento Público, según confirman fuentes municipales a Europa Press en base al acuerdo entre ambas entidades.

El estadio Benito Villamarín, del Real Betis, en las obras de demolición / Álex Mérida

El Betis podrá construir el nuevo Benito Villamarín por fases

Como informó El Correo de Andalucía, el Betis ya dio un avance con la publicación definitiva del Estudio de Ordenación del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 22 de enero, que a su vez ya había sido aprobado en el pleno del Ayuntamiento del pasado 18 de septiembre.

Uno de los aspectos que incluye la Gerencia de Urbanismo es que el club verdiblanco podrá ejecutar las obras por fases, es decir, separar lo futbolístico de los usos complementarios. Por un lado, el propio estadio, y por otro, el edificio anexo, la plaza y otros servicios no deportivos como tiendas y bares.

La normativa urbanística autoriza en su artículo 9 que los trabajos se pueden hacer diferenciando el estadio del resto del complejo. Así, el estadio podrá construirse y utilizarse aunque no esté terminada la edificación de los usos compatibles y también podrá funcionar aunque no hayan acabado las obras de urbanización complementaria en el exterior. Y al revés, los usos coadyuvantes (los no deportivos) que se ejecutarán en los alrededores y en el edificio anexo no podrán entrar en funcionamiento hasta que el estadio y la urbanización no se hayan completado.

En el caso de que el Real Betis termine apostando por fases diferenciadas, "la utilización del estadio Benito Villamarín podrá habilitarse incluso en el supuesto de que las obras de la edificación que albergue los usos coadyuvantes y compatibles no estén culminadas"

El proyecto, con una inversión prevista de entre 80 y 100 millones de euros; incluye edificar un nuevo inmueble de un máximo de 47 metros de altura en la actual explanada adyacente al estadio, con idea de que el nuevo recinto acoja usos hoteleros, de actividades ligadas a la salud y al deporte y de ocio. Incluirá además un aparcamiento subterráneo con capacidad para 400 plazas.

Como contrapartida, según el club, la construcción del citado edificio anexo llevará consigo que la entidad deportiva esté obligada a facilitar al Ayuntamiento de Sevilla unos 3.000 metros para dotaciones públicas, así como liberar también unos 2.500 metros del espacio del estadio correspondiente a su fachada con la avenida de la Palmera.

En cuanto a los tiempos, Ángel Haro, presidente del Real Betis, confirmó recientemente que se está "cumpliendo con la hoja de ruta". La construcción arrancará "dentro de poquito" con los muros pantalla, entre mayo y junio. Y será "en torno a junio" cuando se pueda observar "un gran volumen de la construcción".