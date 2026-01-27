Cuenta atrás en el Betis: los cuatro clubes que insisten en el fichaje de Cédric Bakambu

El mercado invernal de fichajes echa el cierre en la madrugada del 2 al 3 de febrero. Quedan algo más de seis días y en el Real Betis Balompié todo se está intensificando y siguen llegando propuestas por algunos jugadores. Por Cédric Bakambu el interés de varios conjuntos sigue vivo y su salida podría darse en esta ventana de traspasos.

La lesión de Cucho Hernández cambió estos días atrás el objetivo de la dirección y de la cúpula deportiva de la entidad de las trece barras, queriendo no debilitar más al equipo de Manuel Pellegrini ante la gran multitud de bajas con las que cuenta para este final de mes en el que tendrá partidos clave como el Feyenoord o el Valencia.

Pero ello no significa que la operación salida esté frenada, simplemente que se siguen valorando escenarios para que sea uno de los arietes el que abandone el Betis y pueda de esta forma llegar un nuevo refuerzo para la delantera, donde se manejan diferentes nombres de acuerdo a la realidad económica con la que cuenten finalmente los verdiblancos.

La dificultad y la realidad de la salida de Cédric Bakambu

A Cédric Bakambu le quedan seis meses de contrato en el Real Betis Balompié y sabe que en el mercado estival se llevaría una prima de fichaje al firmar por otro club como agente libre. Ahí reside la dificultad de que acepte marcharse.

De igual forma, según pudo conocer estos días atrás este medio y como también publicaron otros compañeros, era el delantero quien tiene encima de la mesa diferentes propuestas y el que debe decidir a qué club ir. Desde Vitoria apuntaron en Diario de Sevilla que el Deportivo Alavés se estaba encontrando con el no del Betis para la salida del delantero.

Todo parece en las últimas horas encaminado para que salga este mes de enero. A esta hora, como transmiten a El Correo de Andalucía fuentes del Betis, insisten por el congoleño Real Oviedo y Deportivo Alavés en LaLiga EA Sports, y Genoa y el Pisa en la Serie A italiana.

El conjunto verdiblanco, eso sí, no pediría nada por Bakambu ni pretende sacar un beneficio extra, simplemente quiere cubrir la amortización pendiente de su ficha de estos seis meses, que ronda los 500.000 euros.