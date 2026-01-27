Operado Sofyan Amrabat: el Betis pierde a su pivote en un tramo decisivo

El Real Betis Balompié ha dado a conocer en el mediodía de este martes que Sofyan Amrabat ha sido intervenido en Ámsterdam. Todo ello ya lo dio a conocer el conjunto verdiblanco el pasado 19 de enero, entendiendo que alrededor de un mes estaría de baja el pivote de Huizen, que comenzará su rehabilitación en suelo neerlandés en su primera fase.

Sofyan Amrabat arrastra molestias en el tobillo derecho desde un golpe sufrido con Isco ante el Utrecht, que no ha logrado superar pese a tratamientos conservadores tanto en el Betis como con la selección marroquí. El jugador intentó forzar para disputar partidos clave como el derbi y el encuentro ante el Barcelona, pero el dolor se lo impidió y le ha limitado su continuidad competitiva.

Tras un acuerdo entre el futbolista, el Real Betis, la Federación marroquí y el Fenerbahce, y una vez finalizada la Copa África, se decidió que Amrabat se sometiera a una artroscopia en Holanda para solucionar definitivamente el problema. Posteriormente regresará a Sevilla para iniciar su recuperación.

Parte médico del Real Betis Balompié

"El futbolista del Real Betis Balompié, Sofyan Amrabat, ha sido intervenido en el día de hoy en Ámsterdam. El internacional ha sido intervenido por el Dr. Gino Kerkhoffs y ha estado acompañado por miembros de los servicios médicos del Club. Se ha realizado una limpieza articular de su tobillo derecho. Amrabat realizará una primera fase de recuperación post quirúrgica en Amsterdan y posteriormente continuará con su recuperación en Sevilla".

Tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Real Betis Balompié

El tiempo de baja para el centrocampista marroquí será de entre cuatro y seis semanas, aunque podría tener unos plazos más ajustados, pudiendo llegar a los octavos de final de la UEFA Europa League si el Betis alcanzara dicha ronda europea.

Por ello, los partidos que se perdería son los siguientes: Feyenoord (UEL), Valencia (Liga), Atlético de Madrid (Copa), Atlético de Madrid (Liga), Mallorca (Liga), Rayo (Liga) y Sevilla (Liga). Todos ellos corresponden a los encuentros que jugaría el conjunto de Manuel Pellegrini a lo largo del mes de febrero.

Hay que tener en cuenta que si el conjunto verdiblanco no consigue avanzar directamente a octavos de Europa League tendría que jugar dos de playoff en febrero y que si venciera al Atlético en la Copa del Rey el jueves próximo también disputaría otro duelo copero en el mes de febrero. Baja, por tanto, muy sensible para el Betis en un tramo determinante de la temporada.

Hasta la fecha, por la misma dolencia ya se ha perdido 12 partidos, estando durante algunos de los mismos concentrado con Marruecos para la disputa de la Copa África, combinado con el que sí forzó a inicios de la competición. 8 encuentros de Liga y 3 de Copa del Rey ha estado disponible Sofyan Amrabat para Pellegrini en lo que va de temporada.