Alineaciones y horario del Betis-Feyenoord: las bajas marcan el plan de Pellegrini

El Real Betis Balompié cerrará este jueves la liguilla de la Europa League en La Cartuja ante el Feyenoord. Lo hará ante un conjunto neerlandés que llega esta tarde a Sevilla con la obligación de ganar para meterse en el playoff. Por su parte, los de Manuel Pellegrini buscarán una victoria que les evite jugar la ronda previa y les permita acceder directamente a octavos de final.

Para ello ha trabajado esta semana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el conjunto verdiblanco hasta con once ausencias en la sesión del martes: Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Junior, Amrabat, Deossa, Riquelme, Lo Celso, Isco, Antony, Abde y Cucho Hernández. Eso sí, el centrocampista de Marmato y los dos extremos hicieron trabajo de gimnasio y debieran estar frente a los neerlandeses. Este miércoles no ha habido cobertura a la prensa por el temporal de viento y lluvia que azota a Andalucía.

Pellegrini, condicionado por las bajas para recibir al Feyenoord de Van Persie

Está siendo duro el mes de enero en el conjunto verdiblanco en cuanto a las bajas que presenta el cuadro de Manuel Pellegrini, que recibirá en horas bajas a los de Robin van Persie -también plagado de ausencias en la línea defensiva- en el encuentro que arbitrará el montenegrino Nikola Dabanović.

En la portería la duda está entre Álvaro Valles y Pau López. En la previa de Mendizorroza dijo el Ingeniero que "Pau venía haciéndolo bien, tuvo una lesión y demoró un poco en recuperarse. Va a jugar estos partidos él, la portería está bien cubierta estamos conformes con lo que hizo Álvaro y Adrián. Vamos a ir viendo partido tras partido quien juega. Creo que era malo ponerlo solo un partido y devolverlo al banco. Vamos a ver cuántos partidos juega seguidos y quién sigue en la portería", dejando la posibilidad abierta a que el gerundense vuelva a repetir bajo palos ante los de Róterdam.

Aunque Aitor Ruibal aprieta para llegar como él mismo confesó en una entrevista para los medios del club, el titular parece que será un día más Ángel Ortiz, con Diego Llorente y Natan en el eje y Ricardo Rodríguez en el carril zurdo. El central brasileño no estará ante el Valencia por acumulación de tarjetas y dicho motivo lo emplaza al once frente al Feyenoord.

Sergi Altimira es uno de los fijos de Pellegrini en la Europa League, donde únicamente ante el Lyon comenzó en el banquillo, por lo que todo hace indicar que en el octavo encuentro del viejo continente también estará el de Cardedeu en el verde. Su acompañante, Marc Roca o Nelson Deossa, ganando enteros el de Marmato que apenas tuvo minutos frente al Deportivo Alavés. Aunque no entrenó el colombiano el martes no le debe impedir estar listo contra los neerlandeses. En la medular, Sofyan Amrabat ya ha sido operado y estará entre cuatro y seis semanas de baja.

Con Antony entre algodones y cuidando la pubalgia, ya se vio ante los babazorros que no estaba al 100%, Pablo García apunta a la titularidad. Pellegrini le sigue dando minutos y es el canterano verdiblanco quien tiene que demostrarle que es el hombre indicado cuando no está el de Osasco. Debe dar un paso al frente y sacar a relucir ese desparpajo que siempre mostró en el Betis Deportivo.

Abde salió finalmente de Mendizorroza con una molestia y por ello trabajó en el gimnasio, pero es otro que apunta al once con Pablo Fornals en la mediapunta.

¿Chimy Ávila o Cédric Bakambu? Ambos están en el mercado y Cucho no está disponible aún, por lo que el rosarino o el congoleño, cuya salida parece más cercana, formarán de inicio. En este enero parece que el argentino lo ha adelantado en base a sus actuaciones.

Horario del partido entre el Real Betis Balompié-Feyenoord

El conjunto de Manuel Pellegrini recibirá en Sevilla en la jornada 8 de la liguilla de Europa League al Feyenoord de Robin van Persie este jueves 29 de enero a partir de las 21:00 en el estadio de La Cartuja.

Dónde ver el partido entre el Real Betis Balompié y el Feyenoord

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Feyenoord de Robin van Persie será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar / 115 en Orange) y LaLiga TV Bar 3 (dial 302) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.