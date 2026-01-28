El mensaje de Isco al beticismo antes del Feyenoord: "Os necesitamos"

El Real Betis Balompié jugará este jueves una final europea ante un asiduo en el viejo continente como es el Feyenoord neerlandés, que ha llegado este miércoles a Sevilla con la intención de sacar tres puntos que le permitan colarse en el playoff previo a octavos de final que se disputará en las dos últimas semanas de febrero y con el que arreglar su mal arranque en la Europa League.

Plagados de bajas llegan ambos equipos al duelo, contabilizándose hasta siete en los de Manuel Pellegrini, que han recuperado a Aitor Ruibal y podrán contar también con Antony a pesar de no estar al 100% por los problemas en el pubis que tiene el brasileño.

La situación del conjunto verdiblanco, con un mes de enero algo irregular en el que ha clasificado a cuartos de Copa del Rey y le ha ganado con merecimiento al Villarreal se ha visto salpicado con las derrotas ante PAOK y Alavés en la pasada semana que han conferido al choque de este jueves más importancia si cabe.

Los béticos lo tienen claro, es momento de cerrar filas y de remar en la misma dirección, y parece que el capitán del Betis también, Isco Alarcón, que le pide a la afición que confíen en el equipo, ya que "siempre ha respondido ante las adversidades y esta va a ser una vez más en la que el equipo va a cumplir". El de Arroyo de la Miel, todavía en periodo de recuperación con mínimo un mes por delante, animará como un bético más en la grada de La Cartuja.

"Isco se está recuperando poco a poco. Es un jugador que nos hace falta, es muy importante, es nuestro capitán. Y no solo a mí, a todos hace falta. Poco a poco va a volver y ojalá que no tarde mucho", manifestó Natan en la previa.

El mensaje de Isco al beticismo

Isco, capitán del Betis, manda un mensaje a la afición antes del Feyenoord: "Bético, mañana tenemos un partido muy importante. Ojalá pudiera estar en el campo ayudando a mi equipo, a mis compañeros, pero bueno, como sabéis lamentablemente no puede ser. Pero bueno, estaré en la grada animando como un loco más de la cabeza como vosotros y nada, deciros que os necesitamos, que confiéis en nosotros, que es verdad que estamos pasando por momentos difíciles, con muchos lesionados, con muchas bajas y bueno, tampoco queremos usar eso como excusa porque la ambición de este equipo es máxima, siempre ha respondido ante las adversidades y esta va a ser una vez más en la que el equipo va a cumplir. Así que nada, muchas gracias por el apoyo, por estar siempre con nosotros y nada, sabéis que juntos somos más fuertes y juntos hacemos a un Betis mucho mejor. Un abrazo enorme".