Real Betis
Natan se moja sobre su futuro: "Lo dejo para mi representante, mi cabeza está en el Betis"
"Estoy muy bien y me siento bien físicamente, creo que estoy haciendo mi mejor temporada hasta ahora"
El Real Betis Balompié se ejercitó este miércoles en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en una tregua que dio la borrasca Kristin con la novedad de Aitor Ruibal, que entrará en la convocatoria del partido ante el Feyenoord de este jueves en La Cartuja.
Como en todos los días previos de Europa League compareció Manuel Pellegrini, que lo hizo junto a Natan, hablando el brasileño del nivel en el que se encuentra en el Betis y de su compañero Antony.
Cómo está Natan: "Estoy muy bien y me siento bien físicamente. Creo que estoy haciendo mi mejor temporada hasta ahora. Entonces creo que puede ser más partidos y me consagraré bien".
Cómo está Isco: "Sobre Isco, creo que está se recuperando poco a poco. Es un jugador que hace falta para nosotros. Sabemos que es un jugador muy importante, es nuestro capitán. Y no solo a mí, como a todos hace falta. Entonces creo que poco a poco va a volver y ojalá que no tarda mucho".
Las bajas no son excusa: "Yo quiero ganar siempre, yo doy mi mejor. Entonces yo hablo con mis compañeros que tenemos muchas bajas, pero eso no puede ser una disculpa, una excusa. Entonces salimos mañana para el partido, para esta competición muy centrada y sabemos que podemos dejar lo máximo y dar lo mejor".
Antony: "Nosotros solo queremos ganar partidos, cuando no lo haces, puedes sufrir nervios, aunque se pasa tras el partido".
Futuro en el Betis
Centrado en el Betis: "Dejo esta parte para mi representante. Yo estoy centrado en Betis, mi cabeza está en Betis y estoy centrado para el partido de mañana. Entonces dejo que mi representante y la dirección de Betis hablan sobre esto".
- El Betis podrá construir el nuevo Benito Villamarín por fases y usar el estadio mientras acaba las obras del edificio anexo
- La construcción del nuevo Benito Villamarín arrancará con fuerza en junio: estos son los plazos oficiales del Betis
- El Betis-Atlético de cuartos de Copa del Rey se jugará el jueves 5 de febrero
- Betis-Atlético de Madrid en Copa del Rey | Así te hemos contado el sorteo de cuartos de final
- Las notas de los jugadores del Betis ante el Villarreal: varios sobresalientes en una gran noche de fútbol
- Alineaciones y horario del Alavés-Betis: Abde y Antony, las armas de Pellegrini en Mendizorroza
- Manuel Pellegrini, muy duro tras el 5-1 del Betis en el Bernabéu: 'Me da más bronca recibir dos goles a balón parado
- Las notas de los jugadores del Betis ante el Oviedo en el Tartiere: Cucho, el mejor de los de Pellegrini