Manuel Pellegrini avisa sobre el final del mercado invernal: "Es un momento de tomar decisiones"

El Real Betis Balompié canceló este miércoles por la mañana la cobertura del entrenamiento a los medios de comunicación por la borrasca Kristin que azota a Andalucía. Fue Manuel Pellegrini quien al inicio de la rueda de prensa habló sobre el temporal, que no le afectó finalmente para poder ejercitarse en la CD Luis del Sol: "No nos ha afectado, ha sido viento y lluvia, pero no suficiente, por lo menos en las horas de entrenamiento no nos ha afectado mayormente. Ojalá sí que mañana en el partido estemos en las condiciones climáticas normales porque, por supuesto, el viento siempre, sobre todo el viento, la lluvia complica menos, el viento complica muchísimo más el juego".

Hasta once bajas tuvo el Ingeniero en la sesión del martes, siendo él mismo junto a Natan quien ha comparecido ante la prensa en la rueda de prensa previa al Feyenoord y ha dado el parte de altas y bajas para medirse a los de Robin van Persie.

Aitor Ruibal regresa a los entrenamientos del Betis en la CD Luis del Sol / Real Betis

Vuelta de Aitor Ruibal: "Aitor va a entrar en la lista de citados. Es el único de los del último partido que está en condiciones mañana de jugar. Bueno, está para 90 minutos para asistir a la citación. Abde y Antony no tienen problema".

Feyenoord: "Respecto al Feyenoord esperamos primero un buen partido de fútbol, porque son dos equipos que se dedican más a crear que a destruir. Jugamos aquí en casa. Tenemos la obligación para clasificar ante los ocho de intentar ganar. Y lo pretendemos hacer ante un muy buen equipo, que normalmente es un equipo de Champions League".

Importancia de ganar: "Yo creo que el ganar no solamente lo jugamos con el Oporto. Tenemos tres o cuatro equipos arriba nuestro con un punto que también tendría que ganar ellos. Ya la clasificación está lograda, lo que es un mérito. Por supuesto que tener la posibilidad de hacerla aquí en casa, entre los ocho primeros, sería muchísimo mejor. Un Feyenoord que se va a jugar también todas las cartas que ellos tienen para intentar clasificar para las rondas siguientes".

Cucho, baja ante el Valencia: "Esas son siempre respuestas que me cuesta a mí darlas, porque hay un cuerpo médico, es el que tiene las últimas palabras. Pero, en principio, creo que no va a llegar Cucho para el día de domingo".

Las bajas condicionan a Betis y Feyenoord: "Bueno, sin lugar a dudas, que por el jugador seleccionado, yo creo que está bastante parejo el partido. Ellos tienen muchísimo, nosotros también. Por otro lado, jugamos aquí en casa, nosotros con la clasificación ya asegurada, ellos por lograrla, que también el grado de tensión es distinto. Y con la obligación, por supuesto, de intentar ganar un partido con nuestro público para, como dije, ahorrarnos dos partidos que con la cantidad de jugadores seleccionados sería muy importante".

Una semana muy importante: "Sin lugar a dudas que es una semana muy importante. Primero jugamos las tres competiciones. Una la de mañana, que sería muy importante, como dije, no jugar los 16 años de final de la Europa League. Además que tenemos el partido aquí en casa. Seguimos entonces con el partido del día domingo por la Liga, que ya el último partido lo perdimos. Que seguimos ahí a dos puntos del quinto lugar, que para mí es muy importante. También intentar clasificar a Europa a través de la Liga, que es la parte más segura. Las otras competiciones permiten también por caminos más cortos, pero también de más riesgo. Así que en ningún caso vamos a dejar la Liga de lado. No pudimos descontarle a Espanyol el partido pasado, pero estamos a dos puntos y quedan 51 puntos por jugarse. Jugamos aquí en casa con Valencia y tenemos que hacer un muy buen partido para sumar. Y rematamos con la Copa del Rey, que ya uno se va para afuera. Son los cuartos de final, jugamos ante un muy buen equipo como es Atlético de Madrid. Pero jugamos aquí en casa y vamos a salir desde el primer minuto a intentar clasificar para la semifinal. Mientras más jugadores pudiéramos tener dispuestos para jugar todos los partidos, mejor sería, `pero la realidad le indica que tenemos eso seleccionado y, como he dicho muchas veces, los que están en condiciones son los que tienen que dar la cara ahora en estos partidos".

Baja de Giovani Lo Celso: "Lo de Gio la verdad es que tendríamos que esperar bien al parte médico exactamente para saber de qué lesión se trata y qué duración tiene. Había ciertos indicios de la lesión, pero la verdad es que no lo podríamos testar en cuanto el tiempo va a estar recuperado. Es una acción muscular que depende mucho también de la reacción después del jugador en la manera que va haciendo el periodo de tratamiento. Se va alargando o se va acortando. Por eso creo que es difícil dar un plazo".

Antony, en el entrenamiento del Betis esta mañana en la CD Luis del Sol / Real Betis

Qué espera de Antony: "Antony partió su carrera allá en Holanda, haciendo una gran actuación. Después tuvo la posibilidad de ir a Manchester United. Hoy día lo tenemos aquí de vuelta en el Betis, el cual ha sido un jugador muy decisivo. Ojalá mañana esté inspirado para toda la creación que él tiene, también poder finiquitarla con buenas terminaciones".

Lesión de Antony: "No tiene ninguna importancia la reacción de Antony después del partido. Y de su lesión va mejorando. Es una molestia más que una lesión. Es una pubalgia que él la va trabajando día tras día para irla mejorando. Y si está mañana listo a citado es porque está en condiciones de jugar".

Mercado de invierno: "Es difícil dar una opinión. La verdad es que lo he dicho muchas veces. Primero, tiene que ser un refuerzo y no un nombre nuevo. Segundo, hay que ver las condiciones económicas de las cuales uno puede tener para traer ese refuerzo. Sin lugar a dudas que es un momento de tomar decisiones y vamos a ver de aquí a los tres días que quedan qué decisión es la que se toma. En base a qué recursos y si realmente podemos traer un refuerzo".

Cómo está Bellerín: "Estaba conversando con Héctor ahora, así que creo que la próxima semana ya Héctor se deberá integrar al trabajo en campo, pero con los fisios, no todavía con el plantel. Normalmente cuando parten trabajando con los fisios son una o dos semanas antes de que le den el alta para seguir haciendo los trabajos con el plantel completo".