La reflexión de Pellegrini sobre la falta de gol del Betis y el valor del top-8 en Europa League

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini ha trabajado esta semana con la obligación de vencer este jueves al Feyenoord para ahorrarse dos partidos extra de playoff en la Europa League que le comprimirían más si cabe el calendario en los meses venideros.

Las bajas siguen azotando al conjunto verdiblanco, que para medirse a los de Robin van Persie en La Cartuja no podrán contar con Héctor Bellerín, Junior Firpo, Sofyan Amrabat, Gio Lo Celso, Isco, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández. Siete ausencias sensibles que obligarán al Ingeniero a recomponer el once que salte frente a los neerlandeses.

Pellegrini repasa el momento del Betis

Trabajo ante la falta de gol: "Yo diría que poca capacidad de meter goles y también hemos recibido dos goles por partido, lo que es una cuota bastante alta. Así que intentamos ser siempre un equipo equilibrado. Desgraciadamente, los dos últimos resultados, los dos últimos partidos no nos han favorecido. Uno, bueno, lo podemos dejar con menos importancia si ganamos mañana porque igual clasificaríamos entre los ocho. El otro era un partido complicado, veníamos de jugar el día jueves, son dos puntos o tres puntos de la Liga que tenemos que intentar recuperarlos el día domingo. Así que yo cuando reviso los partidos veo toda la parte defensiva y la parte ofensiva por los dos lados. Dos goles por partido son mucho. Y goles, convertimos un gol en dos partidos, lo que es también muy poco. En el segundo nos creamos más ocasiones, nos las convertimos. En el primero nos creamos muy poco. Así que son periodos que tratamos de mejorarlos en base al poco trabajo que se puede hacer porque estamos jugando cada tres días".

La importancia de jugar dos partidos menos en Europa: "Lo dije a principio de temporada que lo más importante de la primera fase es clasificar. Si clasificamos entre los primeros 24 equipos sería buenísimo. Eso lo tenemos por suerte ya hace un par de partidos atrás. Nos quedó muy cercano el poder clasificar entre los ocho primeros, ya sea el partido pasado que jugamos ante un equipo (PAOK) que entró muy buena racha en su campo pero ahora jugamos en el campo nuestro. Como dije, nos permitiría ahorrarnos dos partidos que para la cantidad de partidos que estamos jugando sería muy importante y no conseguirlo aquí en casa no sería bueno. No sería un drama porque seguimos en Europa, pero creo que no sería bueno. Así que por todos lados vamos a buscar mañana además que es una manera de pensar mía, siempre el partido siguiente es más importante porque aunque estuviéramos clasificados si perdemos mañana el ánimo el día domingo no es el mismo, así que hay que tratar mañana de salir a ganar, de asegurar esa clasificación ahorrarnos los dieciseisavos de final y después pensar en el partido Valencia. El domingo son tres puntos en casa que tampoco se nos pueden escapar si queremos seguir a pesar que no son puntos decisivos queda mucho, pero cuando se pierden los puntos en casa por lo menos personalmente duele mucho más".

Altas y bajas

Vuelta de Aitor Ruibal: "Aitor va a entrar en la lista de citados. Es el único de los del último partido que está en condiciones mañana de jugar. Bueno, está para 90 minutos para asistir a la citación. Abde y Antony no tienen problema".

Nelson Deossa, ok: "Nelson no entrenó el martes porque tenía un golpe en el tobillo y todavía tenía cierto dolor, pero no es algo que lo limite ni tiene ningún problema para estar citado".

Cucho, baja ante el Feyenoord y el Valencia: "Esas son siempre respuestas que me cuesta a mí darlas, porque hay un cuerpo médico, es el que tiene las últimas palabras. Pero, en principio, creo que no va a llegar Cucho para el día de domingo".

Baja de Giovani Lo Celso: "Lo de Gio la verdad es que tendríamos que esperar bien al parte médico exactamente para saber de qué lesión se trata y qué duración tiene. Había ciertos indicios de la lesión, pero la verdad es que no lo podríamos testar en cuanto el tiempo va a estar recuperado. Es una acción muscular que depende mucho también de la reacción después del jugador en la manera que va haciendo el periodo de tratamiento. Se va alargando o se va acortando. Por eso creo que es difícil dar un plazo".

Lesión de Antony: "Va mejorando. Es una molestia más que una lesión. Es una pubalgia que él la va trabajando día tras día para irla mejorando. Y si está mañana listo a citado es porque está en condiciones de jugar".

Lesión de Bellerín: "Estaba conversando con Héctor ahora, así que creo que la próxima semana ya Héctor se deberá integrar al trabajo en campo, pero con los fisios, no todavía con el plantel. Normalmente cuando parten trabajando con los fisios son una o dos semanas antes de que le den el alta para seguir haciendo los trabajos con el plantel completo".