Aumenta el dispositivo de seguridad para el Betis-Feyenoord debido a los ultras visitantes

Un dispositivo de seguridad con 379 agentes de la Policía Nacional y 282 vigilantes privados garantizará la seguridad del evento

Policía Nacional en la grada

Policía Nacional en la grada / Julio Muñoz / EFE

El Correo

El Correo

El próximo partido entre el Real Betis Balompié y el Feyenoord, que se juega este jueves a las 21:00 horas, contará con un importante dispositivo de seguridad reforzado. Este evento de alto riesgo, marcado por la presencia de ultras del Feyenoord, movilizará a un total de 379 efectivos de la Policía Nacional, con un despliegue especial para garantizar la seguridad dentro y fuera del estadio.

Según el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, el dispositivo se ajustará a la complejidad del evento, destacando la participación de hasta 10 unidades de la Policía Nacional, entre ellas la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Caballería y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR). Estas unidades se distribuirán en puntos clave de la ciudad y el entorno del estadio para garantizar el buen desarrollo del partido.

El operativo también incluye un contingente de 282 vigilantes de seguridad privados, 167 auxiliares, cuatro guías caninos y varios coordinadores, que trabajarán junto a los cuerpos de seguridad del Estado. Además, se contará con un dispositivo sanitario de cuatro ambulancias medicalizadas, que estarán disponibles a partir de las 18:00 horas, con un equipo compuesto por médicos, DUE’s y técnicos sanitarios.

El plan de seguridad se está implementando en varias fases, ya que dio comienzo días antes del partido y extendiéndose hasta la finalización del evento. La Dirección General de Tráfico también participará activamente, gestionando el acceso al estadio y monitorizando el tráfico en tiempo real, mientras que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en las carreteras de acceso.

Con la colaboración de las autoridades locales y el Real Betis, se espera que el dispositivo garantice la seguridad de los asistentes y el correcto desarrollo del partido, en un entorno de máxima vigilancia.

