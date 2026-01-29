La noche que puede ahorrar dos partidos al Betis en la Europa League: Feyenoord, último obstáculo

El Real Betis Balompié se juega este jueves mucho más que un simple partido europeo. La visita del Feyenoord a La Cartuja, en la última jornada de la liguilla de la Europa League, llega marcada por las urgencias, las bajas y una oportunidad que el conjunto verdiblanco no quiere dejar escapar: meterse directamente en octavos de final y ahorrarse dos partidos más en un calendario ya al límite.

Los de Manuel Pellegrini llegan a esta cita con la clasificación asegurada, pero no así el ansiado top-8 que permitiría evitar el playoff previo. Para lograrlo, ganar es prácticamente obligatorio, y hacerlo además en casa, ante su gente, en un escenario que ya ha vivido noches grandes en Europa. Al otro lado estará un Feyenoord herido, necesitado y sin margen de error: los de Robin van Persie aterrizan en Sevilla con la obligación de sumar los tres puntos para colarse en la siguiente ronda tras un arranque irregular en la competición.

Alineación del Real Betis Balompié

El contexto no es sencillo para ninguno. Ambos equipos llegan plagados de bajas, especialmente un Betis que ha convivido con ellas durante todo el mes de enero. Pellegrini no podrá contar con hombres clave como Isco, Lo Celso, Amrabat, Bellerín, Junior, Riquelme o Cucho, una lista que ha condicionado de forma clara los planes del Ingeniero en las últimas semanas. Aun así, el técnico chileno no quiere excusas y ha insistido en que el equipo debe competir y ganar, tanto por clasificación como por estado anímico.

Porque el momento del Betis, vivo en las tres competiciones y en los puestos esperados, es mejorable en varios aspectos. Enero ha dejado luces y sombras: la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey y la convincente victoria ante el Villarreal contrastan con las derrotas ante PAOK y Deportivo Alavés, en partidos donde el equipo volvió a evidenciar uno de sus grandes problemas recientes: la falta de gol. Pellegrini lo reconoció sin rodeos en la previa: un gol en dos partidos y una media de dos goles encajados por encuentro es una losa demasiado pesada para aspirar a algo más.

Con ese escenario, el once volverá a estar condicionado. En la portería persiste la duda entre Pau López y Álvaro Valles; en defensa, todo apunta a que Ángel Ortiz repetirá en el lateral derecho, con Diego Llorente y Natan en el eje y Ricardo Rodríguez en la izquierda. El brasileño, que ha dado un paso adelante en las últimas semanas, será titular y no escondió el mensaje en la previa: las bajas no pueden ser una excusa.

En el centro del campo, Sergi Altimira volverá a ser una de las piezas fijas en Europa, acompañado previsiblemente por Marc Roca o Nelson Deossa, ya recuperado de su golpe en el tobillo. Por delante, Fornals ejercerá de enganche, con Abde y un Antony entre algodones pero disponible, o la alternativa del canterano Pablo García si el cuerpo técnico decide dosificar al brasileño. Arriba, sin Cucho, el debate vuelve a estar entre Chimy Ávila y Cédric Bakambu, con el argentino partiendo con ligera ventaja por rendimiento y con el congoleño contando con ofertas para abandonar el Betis en este mercado.

Más allá de lo futbolístico, el partido tiene también una fuerte carga emocional. Isco Alarcón, todavía lesionado, lanzó un mensaje claro al beticismo desde la distancia: "Os necesitamos. La ambición de este equipo es máxima, siempre ha respondido ante las adversidades y esta va a ser una vez más en la que el equipo va a cumplir".

El Feyenoord, habitual en la Champions en los últimos cursos, no será un rival menor pese a sus bajas defensivas y la de Sem Steijn, muy sensible, de última hora antes de viajar a Sevilla. Van Persie propone un equipo valiente, ofensivo, que también se juega todo a una carta.

La cita es inminente: jueves 29 de enero, 21:00 horas, La Cartuja. Noventa minutos desde que pite el montenegrino Nikola Dabanović para evitar dos partidos más, para reforzar la confianza antes de una semana decisiva con Valencia y Atlético por delante y para demostrar que, incluso golpeado, la ambición de este Betis en Europa está de vuelta.