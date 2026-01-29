El Betis firma una noche europea de altura y se mete en octavos con Antony, Abde y Pau (2-1)

El Real Betis Balompié estará en los octavos de final de la Europa League. El último encuentro de la fase liguera lo emparejó con el Feyenoord en La Cartuja en una noche en Sevilla en la que los de Manuel Pellegrini volvieron a demostrar que son uno de los punteros de la competición en el viejo continente.

Saltó el conjunto verdiblanco muy concentrado aunque la primera sin peligro fue para los de Robin van Persie por medio de Jordan Lotomba. Un atisbo rápidamente disipado con el gol de Abde a los seis minutos. Robó Antony a Sliti y la jugada terminó con el de Osasco habilitando a Chimy para que este cediera con inteligencia al marroquí al segundo palo. Entendió el colegiado que hubo falta previa del brasileño y el marcador volvió a su inicio.

No influyó la decisión en el Betis, que se mostró serio y poco a poco haciéndose con la manija del encuentro. En el 17' sí que se adelantaría el equipo de Pellegrini, con los mismos protagonistas en el ajo. Esta vez fue Chimy quien cedió para que Antony, en estático, se sacara un golpeo de calidad a la escuadra de Wellenreuther. 15 participaciones en 24 partidos para el brasileño.

Real Betis - Feyenoord. / AFP7 vía Europa Press

Antes de que Abde hiciera el segundo del Betis pasada la media hora de juego aparecería Pau López para negarle el empate a Cyle Larin. El meta gerundense salvó a los verdiblancos en tres ocasiones con paradas muy importantes en la construcción de una victoria al top-8 de Europa.

Del posible 1-1 al 2-0 hubo un paso y dos acciones de calidad, la de Pau y la de Abde rematando de cabeza un gran centro de Antony, de dulce en la noche de este jueves.

Con los de Pellegrini gustándose pudo llegar nuevamente el tanto del conjunto de Róterdam, pero el meta bético volvió a demostrar su capacidad para achicarle espacios a Cyle Larin y realizar otra parada monstruosa, coronándose antes del descanso con una doble atajada de mucho mérito. Abde también tuvo el tercero tras un balón de Fornals pero se demoró en el golpeo.

El descanso le sirvió al Betis para afianzar su juego y saltar tras el intermedio con la misma contundencia que salió al inicio. Mandó en ocasiones y hasta que las fuerzas no decayeron algo en el tramo final el Feyenoord casi ni se personaría, y cuando lo hizo encontró a Pau López.

Estaba colosal el arquero verdiblanco, pero en la única que salió algo en falso por querer evitar el remate rival acabaría encajando el gol de Tengstedt.

El delantero del Feyenoord aprovechó que Pau estaba fuera del área pequeña y la picó con maestría para meter a los de Van Persie en el ajo en el 77'.

Templó el encuentro el conjunto de Manuel Pellegrini en los minutos finales, y cuando detectaron los más de 42 mil béticos que se dieron cita en La Cartuja que el empate podría suponer caer de los ocho primeros, rugieron como siempre para dar ese último aliento en el descuento.

En ese extenso tiempo añadido en el verde que comparten Sevilla y Santiponce hubo tiempo para el sufrimiento en dos faltas laterales de los neerlandeses que el Betis consiguió achicar mientras se cargaba de más y más cartulinas.

Hizo sonar su silbato el montenegrino Nikola Dabanović. El Real Betis Balompié está en el top-8 de la Europa League, y gracias a su triunfo y los resultados que se dieron terminó cuarto la fase liguera, por lo que será cabeza de serie cuando lleguen los octavos de final y también lo sería en cuartos si alcanzara dicha ronda. Tenían que ganar los de Pellegrini al Elche y al Feyenoord y lo hicieron, también vencieron al Villarreal, y demostraron que ante las bajas, cuando el equipo se une y desplega su potencial da mucho que hablar. Con alguna cara nueva en el mercado todo puede ir a mejor.