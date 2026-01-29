Las notas de los jugadores del Betis ante el Feyenoord: Antony y Abde brillan en una nueva noche europea

El Real Betis Balompié venció al Feyenoord en La Cartuja y accede a los octavos de final. Lo hizo en una noche en la que Antony, Abde y Pau López brillaron y en la que los de Manuel Pellegrini acabaron cuartos en la liguilla de la Europa League.

El brasileño hizo el primero en estático a pase de Chimy, Abde el segundo de cabeza a centro de Antony y Tengstedt descontó con un golazo en una salida a medias de Pau López.

Las notas de los jugadores del Betis

(9) Manuel Pellegrini: tener siete bajas y a Chimy, Bakambu y Ricardo en plantilla no fue merma suficiente para una buena noche de fútbol del Betis en la que aseguró el top-8 y terminó cuarto en la liguilla. Volvió a demostrar el equipo su potencial con espacios por delante.

Titulares

(7) Pau López: dos paradones a Cyle Larin y otros dos a Lotomba, pero en el gol de Tengstedt se quedó a medias en la salida y erró. Dio mucho más que quitó.

(5) Ángel Ortiz:

(6) Diego Llorente: muy inteligente midiendo las acciones defensivas y sacando todo el peligro que llevaba.

(4) Natan de Souza: Cyle Larin le ganó una y otra vez los duelos y le cogió la espalda. Menos mal que estaba Pau.

(6) Valentín Gómez: le tocó lidiar con Anis Hadj Moussa y lo sostuvo a raya. En el tramo final vio amarilla y concedió una falta peligrosa. De nuevo como lateral, cumpliendo con creces y asomándose más al ataque que Ángel.

(5) Marc Roca: el protagonismo de Deossa hizo que el pivote catalán se quedara en el sitio e intentara que el encuentro no se rompiera, pero en la segunda mitad le costó atar las llegadas del Feyenoord.

(7) Nelson Deossa: con un Feyenoord necesitado de la victoria el de Marmato encontró espacios en los que transitar y romper líneas. Se le sigue resistiendo el gol, pero va afinando cada vez más la puntería.

Antony celebra un gol durante el partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League 2025/26 entre el Real Betis Balompié y el Feyenoord en el estadio de La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

(9) Antony: cuando más lo necesitaba el Betis para dar un golpe en la mesa apareció. Además del golazo a pie parado y de la gran asistencia a Abde, también inició la jugada del tanto anulado y no paró de bajar a ayudar en tareas defensivas y contribuir en la primera fase de la jugada. Si el pubis le permite...

(7) Pablo Fornals: comulga a la perfección con Antony y Abde, les da la pausa necesaria y los lanza cuando lo requiere el juego. Es el metrónomo del Betis y un gran pelotero.

(8) Ez Abde: determinante una vez más. Hizo el tanto anulado en una gran dejada de Chimy y convirtió de cabeza peinando con sutileza al segundo palo un muy buen centro de Antony. Corre, encara, rompe líneas, mete al Betis arriba y tiene peligro. Tuvo incluso para meter otro gol.

(5) Chimy Ávila: participó con determinación en el tanto anulado por falta de Antony y cedió al brasileño en el 1-0. Fue de más a menos, terminando perdido y sustituido por Aitor. Eso sí, nunca negocia un esfuerzo.

Suplentes

(5) Sergi Altimira: salió para ayudar en la resta a un conjunto bético que se estaba partiendo y al que las fuerzas le empezaban a fallar.

(5) Aitor Ruibal: Pellegrini lo ubicó en punta por Chimy, mandando un claro mensaje a Bakambu, que ni calentó. Siempre competitivo y volviendo el primero