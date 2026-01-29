Real Betis
Las notas de los jugadores del Betis ante el Feyenoord: Antony y Abde brillan en una nueva noche europea
Antony y Abde, los mejores del conjunto de Manuel Pellegrini
El Real Betis Balompié venció al Feyenoord en La Cartuja y accede a los octavos de final. Lo hizo en una noche en la que Antony, Abde y Pau López brillaron y en la que los de Manuel Pellegrini acabaron cuartos en la liguilla de la Europa League.
El brasileño hizo el primero en estático a pase de Chimy, Abde el segundo de cabeza a centro de Antony y Tengstedt descontó con un golazo en una salida a medias de Pau López.
Las notas de los jugadores del Betis
(9) Manuel Pellegrini: tener siete bajas y a Chimy, Bakambu y Ricardo en plantilla no fue merma suficiente para una buena noche de fútbol del Betis en la que aseguró el top-8 y terminó cuarto en la liguilla. Volvió a demostrar el equipo su potencial con espacios por delante.
Titulares
(7) Pau López: dos paradones a Cyle Larin y otros dos a Lotomba, pero en el gol de Tengstedt se quedó a medias en la salida y erró. Dio mucho más que quitó.
(5) Ángel Ortiz:
(6) Diego Llorente: muy inteligente midiendo las acciones defensivas y sacando todo el peligro que llevaba.
(4) Natan de Souza: Cyle Larin le ganó una y otra vez los duelos y le cogió la espalda. Menos mal que estaba Pau.
(6) Valentín Gómez: le tocó lidiar con Anis Hadj Moussa y lo sostuvo a raya. En el tramo final vio amarilla y concedió una falta peligrosa. De nuevo como lateral, cumpliendo con creces y asomándose más al ataque que Ángel.
(5) Marc Roca: el protagonismo de Deossa hizo que el pivote catalán se quedara en el sitio e intentara que el encuentro no se rompiera, pero en la segunda mitad le costó atar las llegadas del Feyenoord.
(7) Nelson Deossa: con un Feyenoord necesitado de la victoria el de Marmato encontró espacios en los que transitar y romper líneas. Se le sigue resistiendo el gol, pero va afinando cada vez más la puntería.
(9) Antony: cuando más lo necesitaba el Betis para dar un golpe en la mesa apareció. Además del golazo a pie parado y de la gran asistencia a Abde, también inició la jugada del tanto anulado y no paró de bajar a ayudar en tareas defensivas y contribuir en la primera fase de la jugada. Si el pubis le permite...
(7) Pablo Fornals: comulga a la perfección con Antony y Abde, les da la pausa necesaria y los lanza cuando lo requiere el juego. Es el metrónomo del Betis y un gran pelotero.
(8) Ez Abde: determinante una vez más. Hizo el tanto anulado en una gran dejada de Chimy y convirtió de cabeza peinando con sutileza al segundo palo un muy buen centro de Antony. Corre, encara, rompe líneas, mete al Betis arriba y tiene peligro. Tuvo incluso para meter otro gol.
(5) Chimy Ávila: participó con determinación en el tanto anulado por falta de Antony y cedió al brasileño en el 1-0. Fue de más a menos, terminando perdido y sustituido por Aitor. Eso sí, nunca negocia un esfuerzo.
Suplentes
(5) Sergi Altimira: salió para ayudar en la resta a un conjunto bético que se estaba partiendo y al que las fuerzas le empezaban a fallar.
(5) Aitor Ruibal: Pellegrini lo ubicó en punta por Chimy, mandando un claro mensaje a Bakambu, que ni calentó. Siempre competitivo y volviendo el primero
