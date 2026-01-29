Pellegrini analiza el triunfo del Betis: "Nos quedamos con un importante cuarto puesto"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en la sala de prensa de La Cartuja al término del encuentro contra el Feyenoord en el que los verdiblancos vencieron por 2-1.

Con dicho resultado gracias en parte a Antony, Abde y Pau, y tras los que se dieron en el resto de partidos de la Europa League, finaliza en cuarta posición de la liguilla y accede a los octavos de final, en los que será cabeza de serie como en unos hipotéticos cuartos.

Satisfecho por el pase: "Muy contento por haber clasificado, que era el primer objetivo. Sabíamos que ganando un encuentro de los dos últimos podíamos clasificar en el top 8, pero hoy aseguramos el marcador en el primer tiempo, aunque sufriendo en el último suspiro":

Sin mirar otros resultados: "Estaba centrado en el partido, intentamos aguantar el balón y en cualquier balón parado nos podían igualar. Nos quedamos con un importante cuarto puesto".

Análisis extenso del encuentro: "En el primer tiempo estuvimos muy bien, anotamos dos goles e hicimos varias ocasiones más. Defensivamente sí dimos licencias que hay que mejorarlas. Creo que Pau ha estado muy bien, pero ellos generaron ocasiones muy claras, son funcionamientos que no hemos estado bien. Al menos hemos conseguido el objetivo".

Análisis del top-8 y balance de la temporada hasta la fecha: "Para mí no es solo quedar cuartos, porque nos aseguramos estar locales a menos que nos toquen los primeros, pero no puedo desligar la Europa League de LaLiga y la Copa del Rey. Estamos a dos puntos del quinto, con muchos jugadores importantes fuera. Hemos respondido bien".

Antony y mirada al mercado

Un nuevo delantero en mercado: "No me quiero meter en temas de mercado. Son muchos los factores a analizar y no es solo un puesto a analizar de salidas, de plantel, de dinero... no creo que sea el momento".

Nivel y estado físico de Antony: "Hicimos un muy buen partido. Anduvieron bien Antony y Abde, tuvimos oportunidades de gol... Pero dimos licencias en lo defensivo. El Feyenoord generó ocasiones claras, son funcionamientos en los que no estuvimos bien. Pero hemos cumplido el objetivo. Lo vamos llevando con precaución, los médicos son los que dirán a qué nivel hay que dosificarlo".