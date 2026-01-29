Van Persie elogia al Betis y se rinde a Pellegrini: "Es un modelo a seguir"

Robin van Persie, técnico del Feyenoord y exjugador, compareció el miércoles en rueda de prensa en la previa del partido de Europa League contra el Real Betis Balompié que tendrá lugar esta noche en el estadio de La Cartuja. En el duelo se jugarán los de Manuel Pellegrini acceder al top-8 y evitar el playoff y los de Róterdam precisamente sueñan con esa ronda previa de acceso a los octavos de final.

Obligación de ganar: "Tenemos ante nosotros un gran reto. Haremos todo lo posible con los jugadores que tenemos disponibles, con los que estoy muy contento, para ganar mañana. Eso es lo que transmitiremos como equipo. Mañana no será diferente.

Van Persie se centra en vencer y no piensa en rivales: "Si conseguimos seguir adelante, estaremos doblemente agradecidos. Eché un vistazo rápido a los escenarios y a mitad de camino pensé: déjalo, me voy a centrar en el partido".

Bajas del Feyenoord

Baja clave de Sem Steijn: Sem nos informó esta mañana que tenía algunas molestias. Lo intentó ayer durante el entrenamiento y pudo entrar como suplente el fin de semana pasado. Pero las molestias no desaparecieron durante el entrenamiento, y decidimos juntos que no viajaría".

Ahmedhodzic y Watanabe, bajas en defensa: "Con Ahmedhodzic y Watanabe, es muy mala suerte. Se han torcido los tobillos, algo que siempre puede pasar. Estamos trabajando duro juntos para solucionarlo, pero no es sencillo. Y yo también estoy un poco enfermo, como probablemente habrán oído".

Jakub Moder regresa: "Puede jugar. No será titular, pero es muy positivo. Lleva un tiempo entrenando y cada vez está mejor".

Dificultad para elaborar el once ante las bajas: "No, no soy un experto en rompecabezas. No me hace feliz. Pero como entrenador, es parte de mi trabajo. Cada día estás creando rompecabezas, cada día es un gran rompecabezas. No es desesperante; estoy lidiando con ello. Pero la verdad es que no será fácil para los próximos dos partidos".

Elogios a Pellegrini y al Betis: "Creo que su entrenador es un modelo a seguir. Se nota en los partidos que hemos visto cómo ajustan las cosas y en los matices de su juego. Es típico de Pellegrini. También tienen unas once bajas, pero jugamos contra un equipo de élite. Tendremos que prepararnos".

Su posible fichaje por el Sevilla cuando comenzaba su carrera: "Efectivamente, tuve una conversación con Monchi hace años. Al final, no fue una decisión fácil, pero en ese momento me decidí por el Arsenal. Sin embargo, me sentí muy halagado de que el Sevilla me quisiera como jugador joven".