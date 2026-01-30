Alineación probable del Betis ante el Valencia: Abde y las pocas cartas de Pellegrini

El Real Betis Balompié llega con el ánimo reforzado tras su victoria del pasado jueves ante el Feyenoord en la Europa League, un triunfo que certificó el pase a los octavos de final y que, además, le concede un respiro en febrero: no tendrá compromisos europeos los dos últimos jueves del mes. Con el billete sellado en el viejo continente, el equipo de Manuel Pellegrini vuelve a centrarse ahora en LaLiga EA Sports, donde este domingo recibirá al Valencia Club de Fútbol en La Cartuja.

El conjunto de Carlos Corberán, por su parte, atraviesa su mejor tramo del curso. Ha sumado siete de los últimos nueve puntos, encadena dos victorias seguidas y ese arreón le ha permitido abandonar los puestos de descenso y escalar hasta la decimocuarta plaza con 23 puntos, apenas dos por encima de la salvación. La pelea por la permanencia, apretadísima, promete emociones fuertes hasta el final.

En clave verdiblanca, el duelo se presenta como una prueba importante para reencontrarse con la regularidad en el campeonato doméstico. El Betis es sexto y quiere mantenerse en la carrera europea, pero su rendimiento liguero reciente deja contrastes: solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, justo los dos que jugó como local, ante Getafe (ya en 2025) y Villarreal. Lejos de casa, en cambio, las visitas al Bernabéu (Real Madrid), Carlos Tartiere (Oviedo) y Mendizorroza (Alavés) se le atragantaron.

Para medirse al Valencia, Pellegrini tendrá que lidiar con un parte de ausencias de peso: Héctor Bellerín, Junior Firpo, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso, Isco Alarcón, Roro Riquelme y Cucho Hernández.

Pellegrini tiene pocas opciones para elegir

Con el mercado invernal llegando a tres días de echar el cierre y sin ninguna cara nueva en el Betis que mejore varias demarcaciones, además de siete jugadores en el dique seco por diferentes lesiones, Manuel Pellegrini afronta el duelo ante el Valencia con escasas modificaciones posibles al once que alineó el jueves frente al Feyenoord.

En portería, con las recientes actuaciones de Pau López todo hace indicar que el gerundense repetirá bajo palos y se quedará en el banco Álvaro Valles por cuarto partido consecutivo. Eran tres los previstos por Pellegrini para el catalán, pero perfectamente puede saltar de inicio ante el Valencia también el dorsal 25 del Betis.

Entre Ángel Ortiz y Aitor Ruibal aparece la primera decisión posible que tiene el Ingeniero, ganando enteros el capitán de Sallent para reemplazar al joven canterano que ha cuajado buenas actuaciones desde que cayó lesionado en Oviedo. Bellerín sigue de baja.

En el eje de la zaga también habrá novedades aseguradas, ya que Natan cumple ciclo de amarillas y Marc Bartra tendrá un nuevo acompañante. Puede jugar Valentín en el eje o hacerlo en el carril con Diego Llorente de central zurdo, como también puede ser Ricardo Rodríguez a pesar de su bajo nivel el lateral izquierdo con el madrileño o el argentino en la retaguardia.

Sergi Altimira se presenta como fijo en el once tras descansar ante los neerlandeses de inicio, por lo que estará con Nelson Deossa o Marc Roca en el doble pivote. El de Marmato es un experto en romper líneas y el de Vilafranca del Penedès igual requiere de unos minutos de descanso en esta exigente y continuada carga de partidos con 180 minutos en los dos más recientes.

Abde Ezzalzouli celebra un gol que posteriormente fue anulado durante el partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League 2025/26 entre el Real Betis Balompié y el Feyenoord, disputado en el estadio de La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Si Antony no siente apenas molestias será titular. Ya demostró ante el Feyenoord que sin estar al 100% es muy determinante como lo fue con un gol y una asistencia para guiar al Betis al top-8 de Europa League y sortear un playoff que hubiera complicado más el calendario en el final de febrero. En caso contrario entraría Pablo García en su lugar.

Sin Isco ni Giovani Lo Celso, cuyo alcance de la lesión se desconoce y está a la espera de parte médico como comunicó Pellegrini, Pablo Fornals jugará otro día más en la mediapunta, siendo el encargado de que Antony y Abde, en la izquierda, confluyan en un tercio final del ataque verdiblanco que lo rematará en punta Chimy Ávila. Todo lo que no fuera ver al delantero rosarino como titular sería una decisión errónea puesto que Cédric Bakambu, además de estar en el mercado y con su salida por definir, está muy lejos de ofrecer un nivel propio de Primera División.