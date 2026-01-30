Mejor que en el Ajax: Los datos que prueban que el Antony del Betis es el más letal de su carrera

El jugador más destacado del Real Betis Balompié en el triunfo ante el Feyenoord fue Antony. El de Osasco, a pesar de las molestias por la pubalgia cuajó un gran partido anotando el 1-0 y dando la asistencia a Abde del segundo.

Al término del encuentro compareció en zona mixta confirmando que jugó con dolor pero que por el Betis cualquier sacrificio es necesario. Con el gol marcado y el pase al extremo marroquí suma ya 9 goles y 8 asistencias en los 25 encuentros jugados en lo que va de temporada.

Los datos de Antony en el Betis comparados con los que hizo en el Ajax

El 25 de enero de 2025 anunció el Real Betis Balompié la cesión de Antony hasta final de dicha temporada. El brasileño disputó 17 partidos de Liga y 9 de la Conference League, ayudando a los de Manuel Pellegrini a llegar a su primera final europea. En esas 26 apariciones con la verdiblanca convirtió cinco tantos en el campeonato nacional y cuatro en el viejo continente, además de dar cuatro y tres asistencias, respectivamente, con un total de 9 goles y 5 asistencias, lo que son 14 contribuciones de cara al arco contrario en 26 partidos.

En la presente temporada con un choque menos disputado, Antony acumula 9 goles y 8 asistencias repartidos en Liga, Copa del Rey y Europa League, repartiéndose de la siguiente manera: 5 tantos y cuatro pases de gol en Liga, una asistencia en el torneo del KO y 4 goles y 3 asistencias en Europa League.

En su primera media temporada y en lo que va de la campaña presente Antony ha representado al Betis en 51 ocasiones anotando 18 goles y repartiendo 13 asistencias, guarismos que se acercan e incluso igualan por momentos a los que consiguió en el Ajax de Ámsterdam antes de que el Manchester United desembolsara casi 100 millones al conjunto ajaccied.

La Eclosión de Antony: Ajax vs Betis Evolución del ratio de contribución (G+A/PJ) Etapa Ajax Etapa Betis *Datos corregidos a 30/01/26.

Antony, a ritmo de mejorar en el Betis los números en goles y asistencias que lo llevaron del Ajax al Manchester United

El extremo zurdo de Osasco llegó desde São Paulo a Países Bajos en el verano de 2020, donde permaneció dos temporadas antes de hacer las maletas a Inglaterra. En dicho tiempo vistiendo la elástica del Ajax convirtió 24 goles y dio 17 asistencias en 81 partidos.

En su primer año en el Ajax jugó 46 encuentros en total anotando diez goles y dando ocho asistencias repartidos en 32 partidos en Liga, 4 en KNVB Beker y uno entre Champions y Europa League. En la de su consagración en la 2020/21 jugó 32 partidos en total con 12 goles y 8 asistencias que se dividieron en 9 tantos y 8 pases de gol en la Eredivisie, cuatro encuentros sin contribuciones de gol en Copa y mejorando sus números en el viejo continente con 2 goles y cuatro asistencias en siete partidos de Champions League. En la 20222/23, antes de volar para Manchester dejó otros dos goles y tres asistencias en 3 partidos que disputó a comienzos de temporada entre Liga -dos partidos con un gol y dos asistencias- y Copa con un gol en el duelo disputado.

Antony dos Santos celebra su segundo gol durante el partido de la jornada 11 de LaLiga que Real Betis y RCD Mallorca disputan este domingo en el estadio de La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

Antony confiesa que sigue jugando con dolor Molestias en el pubis: "Me molesta desde el partido de Getafe, pero siempre cuando me pongo la camiseta de Betis vemos el sacrificio, además es un partido tan importante como hoy, y bueno, seguir tratando, seguir bien para triunfar más. Cuando me pongo la camiseta del Betis voy con muchas ganas. Claro que no estoy al 100%, pero ahí cuando estoy enfocado, concentrado en el partido, se me olvidan todas las molestias, el dolor y estoy bien". Cómo se trata la pubalgia: "Bueno, tratamiento. Estoy tratando en el club y tengo mi fisio en casa también. No me gusta decir eso como disculpas, de que Anthony no está haciendo goles por las molestias, eso no va conmigo. Pero me molestaba mucho y me molesta. Voy a seguir tratándome en el club y con mi fisio en casa también para estar bien y jugar bien".

Antony habla sobre su gol al Feyenoord y pone nota a su temporada

"Estaba viendo el vídeo ahora. Fue un golazo, pegué muy bien al balón, y bueno, como dije, es importante el gol, pero la victoria lo es más", destacaba Antony tras el Betis-Feyenoord en el que abrió el marcador con un golazo a pie parado desde fuera del área.

"Es importante que estemos vivos en todas las competiciones, antes de Atleti tenemos al Valencia el domingo, vamos partido por partido con mucha humildad"

Por último, el extremo del Betis no quiso valorar su temporada pero sí dejó claro que espera dar más y que siempre acepta las críticas: "No me pongo nota, siempre hay críticas y a eso ya estoy acostumbrado. La mayor presión para mí era vivir en la favela, eso sí era presión de verdad. Pero la crítica me hace bien también, porque yo sé que puedo más, sé que tengo que hacer más las cosas. No escucho mucho las críticas, estoy siempre concentrado, sé mi potencial. Bueno, seguimos así que es importante".