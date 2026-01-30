Real Betis Balompié - Valencia CF: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Real Betis Balompié venció al Feyenoord el pasado jueves en la Europa League y selló su clasificación a los octavos de final en el viejo continente, algo que le permitirá descansar en febrero los dos últimos jueves del mes. Tras ese triunfo regresan ahora los de Manuel Pellegrini a LaLiga EA Sports, campeonato en el que recibirán al Valencia Club de Fútbol en La Cartuja este próximo domingo.

Los de Carlos Corberán han dado un paso al frente en la competición liguera con siete de los últimos nueve puntos conseguidos y con dos victorias consecutivas que le han hecho salir de los puestos de descenso y escalar hasta la decimocuarta posición, en la que habita con 23 puntos a dos por encima de la permanencia en una comprimida lucha por permanecer que vislumbra emociones fuertes hasta el final de la temporada.

El panorama de los de Pellegrini, que están sextos y quieren seguir en la pelea europea, le presenta al Betis un encuentro importante para recuperarse en Liga, donde ha ganado únicamente en dos de sus cinco duelos más recientes, precisamente los que ha disputado como local ante Getafe, aún en 2025, y ante el Villarreal en dos tardes en La Cartuja en la que desplegaron un fútbol de alto nivel, lo que contrasta con las salidas a Bernabéu, Tartiere y Mendizorroza.

Ahora, frente al Valencia contará con siete bajas importantes: Héctor Bellerín, Junior Firpo, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso, Isco Alarcón, Roro Riquelme y Cucho Hernández. Es el delantero colombiano nacido en Pereira el que más cerca está de regresar en una lista de ausencias en la que destaca el rosarino, sobre el que no se conoce el alcance real de su lesión al no existir aún parte médico y tampoco ofrecer mayor luz Pellegrini en sus comparecencias recientes. Antony, con la pubalgia, tendrá que ir midiendo y dosificando esfuerzos.

Horario del partido entre el Betis y el Valencia

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá al Valencia Club de Fútbol de Carlos Corberán en la jornada 22 de LaLiga EA Sports este domingo 30 de enero a partir de las 16:15 horas en La Cartuja.

En los últimos cinco enfrentamientos con los verdiblancos como local, el Valencia ha logrado sumar en tres ocasiones con tres empates por 2-2 y dos 1-1, siendo dicho resultado el más reciente, y ha perdido en dos ocasiones ante los de Pellegrini por 4-1 y 3-0. El único partido entre ambos en La Cartuja fue en la final de Copa de 2022 que ganó el Betis por penaltis después de un 1-1 en el electrónico al final de los 120 minutos.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié-Valencia CF

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Valencia Club de Fútbol de Carlos Corberán, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange), Movistar+ LaLiga HDR (diales 440 en Movistar y 111 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Después del choque contra el Valencia vendrá de nuevo la Copa del Rey para los de Manuel Pellegrini, enfrentándose al Atlético de Madrid en los cuartos de final a partido único en La Cartuja, mismo rival al que se medirá en la jornada 23 en Liga pero en esa ocasión será en el Metropolitano