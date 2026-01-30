Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funeral Huelva víctimas AdamuzReacciones familiares víctimas AdamuzAlertas viernesCrónica Betis-FeyenoordNotas Betis-FeyenoordNivel embalses SevillaNómina funcionariosArzobispo restauración Macarena
instagramlinkedin

Real Betis

Los ganadores de las eliminatorias Panathinaikos-Viktoria Plzeň y Fenerbahçe-Nottingham Forest, posibles rivales del Betis en octavos de final de Europa League

El conjunto verdiblanco, que terminó en cuarta posición en la liguilla de Europa League, jugará como visitante el 12 de marzo la ida de los octavos de final y el 19 lo hará como local en la vuelta en La Cartuja

Sorteo del playoff de dieciseisavos de final de la UEFA Europa League

Sorteo del playoff de dieciseisavos de final de la UEFA Europa League / UEFA

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié ya está en octavos de final de la UEFA Europa League tras imponerse al Feyenoord en La Cartuja, en una noche europea en la que hubo movimiento de posiciones en la liguilla hasta última hora. La jornada definitiva, con 18 partidos disputándose a la vez provocó que las modificaciones fueran constantes. Un gol del Lille al Friburgo en el 92 anotado por Olivier Giroud dejó al conjunto verdiblanco en la cuarta posición de la tabla.

Esa plaza, además, marca con precisión el camino que viene. Por haber terminado cuarto, el Betis queda emparejado con el bloque de equipos (Fenerbahçe, Panathinaikos, Viktoria Plzeň y Nottingham Forest) que ocupan los puestos 13, 14, 19 y 20. De ahí saldrán sus posibles rivales: primero se disputará una eliminatoria previa entre esos conjuntos y después, el 27 de febrero llegará el sorteo que determinará el lado del cuadro por el que avanzará el Betis y, por tanto, qué ganador de esas dos eliminatorias será su adversario en octavos.

Posibles rivales del Betis en octavos de final

Tras el sorteo de este viernes en Nyon celebrado a las 13:00, el Real Betis Balompié se medirá a los ganadores de las eliminatorias:

  • Panathinaikos - Viktoria Plzeň
  • Fenerbahçe - Nottingham Forest

De los dos ganadores de dichos emparejamientos saldrá el rival de los verdiblancos, algo que conocerán el 27 de febrero.

Sorteo de dieciseisavos de final de la Europa League

Sorteo de dieciseisavos de final de la Europa League / UEFA

Todos los emparejamientos del playoff

  • Ludogorets - Ferencváros
  • GNK Dinamo - Genk
  • Celtic - Stuttgart
  • Brann - Bologna
  • Panathinaikos - Viktoria Plzeň
  • PAOK - Celta
  • Fenerbahçe - Nottingham Forest
  • Lille - Crvena Zvezda

¿Cuándo se jugará cada fase de la Europa League?

Los ocho primeros clasificados (Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma) en la liguilla europea no tendrán que jugar el play-off previo de acceso a los octavos de final, por lo que directamente esperan rival en este sorteo y atenderán con mayor relevancia al sorteo del 27 de febrero que definirá los cuados.

Estos ocho equipos citados serán cabezas de serie y jugarán la ida de octavos fuera y la vuelta en casa. En el caso del Betis de Manuel Pellegrini, viajarán el 12 de marzo a Turquía, Grecia, República Checa o Inglaterra, y recibirán a Fenerbahçe, Panathinaikos, Viktoria Plzeň o Nottingham Forest el 19 de marzo en La Cartuja.

Noticias relacionadas y más

  • Play-offs eliminatorios: 19 y 26 de febrero de 2026.
  • Octavos de final: 12 y 19 de marzo de 2026.
  • Cuartos de final: 9 y 16 de abril de 2026.
  • Semifinales: 30 de abril y 7 de mayo de 2026.
  • Final: 20 de mayo de 2026 (Estambul).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Betis podrá construir el nuevo Benito Villamarín por fases y usar el estadio mientras acaba las obras del edificio anexo
  2. La construcción del nuevo Benito Villamarín arrancará con fuerza en junio: estos son los plazos oficiales del Betis
  3. El Betis-Atlético de cuartos de Copa del Rey se jugará el jueves 5 de febrero
  4. Betis-Atlético de Madrid en Copa del Rey | Así te hemos contado el sorteo de cuartos de final
  5. Las notas de los jugadores del Betis ante el Villarreal: varios sobresalientes en una gran noche de fútbol
  6. Cuenta atrás en el Betis: los cuatro clubes que insisten en el fichaje de Cédric Bakambu
  7. El Betis suma dos nuevas parcelas municipales al proyecto del nuevo Benito Villamarín antes de su construcción
  8. Alineaciones y horario del Alavés-Betis: Abde y Antony, las armas de Pellegrini en Mendizorroza

Panathinaikos-Plzeň y Fenerbahçe-Forest: los posibles rivales del Betis en octavos de Europa League

Mejor que en el Ajax: Los datos que prueban que el Antony del Betis es el más letal de su carrera

Mejor que en el Ajax: Los datos que prueban que el Antony del Betis es el más letal de su carrera

Pellegrini analiza el triunfo del Betis: "Nos quedamos con un importante cuarto puesto"

Pellegrini analiza el triunfo del Betis: "Nos quedamos con un importante cuarto puesto"

Las notas de los jugadores del Betis ante el Feyenoord: Antony y Abde brillan en una nueva noche europea

Las notas de los jugadores del Betis ante el Feyenoord: Antony y Abde brillan en una nueva noche europea

El Betis firma una noche europea de altura y se mete en octavos con Antony, Abde y Pau (2-1)

El Betis firma una noche europea de altura y se mete en octavos con Antony, Abde y Pau (2-1)

Betis-Feyenoord, en directo: así te hemos contado el partido (2-1)

Betis-Feyenoord, en directo: así te hemos contado el partido (2-1)

Aumenta el dispositivo de seguridad para el Betis-Feyenoord debido a los ultras visitantes

Aumenta el dispositivo de seguridad para el Betis-Feyenoord debido a los ultras visitantes

Van Persie elogia al Betis y se rinde a Pellegrini: "Es un modelo a seguir"

Van Persie elogia al Betis y se rinde a Pellegrini: "Es un modelo a seguir"
Tracking Pixel Contents