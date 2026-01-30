Los ganadores de las eliminatorias Panathinaikos-Viktoria Plzeň y Fenerbahçe-Nottingham Forest, posibles rivales del Betis en octavos de final de Europa League

El Real Betis Balompié ya está en octavos de final de la UEFA Europa League tras imponerse al Feyenoord en La Cartuja, en una noche europea en la que hubo movimiento de posiciones en la liguilla hasta última hora. La jornada definitiva, con 18 partidos disputándose a la vez provocó que las modificaciones fueran constantes. Un gol del Lille al Friburgo en el 92 anotado por Olivier Giroud dejó al conjunto verdiblanco en la cuarta posición de la tabla.

Esa plaza, además, marca con precisión el camino que viene. Por haber terminado cuarto, el Betis queda emparejado con el bloque de equipos (Fenerbahçe, Panathinaikos, Viktoria Plzeň y Nottingham Forest) que ocupan los puestos 13, 14, 19 y 20. De ahí saldrán sus posibles rivales: primero se disputará una eliminatoria previa entre esos conjuntos y después, el 27 de febrero llegará el sorteo que determinará el lado del cuadro por el que avanzará el Betis y, por tanto, qué ganador de esas dos eliminatorias será su adversario en octavos.

Posibles rivales del Betis en octavos de final

Tras el sorteo de este viernes en Nyon celebrado a las 13:00, el Real Betis Balompié se medirá a los ganadores de las eliminatorias:

Panathinaikos - Viktoria Plzeň

Fenerbahçe - Nottingham Forest

De los dos ganadores de dichos emparejamientos saldrá el rival de los verdiblancos, algo que conocerán el 27 de febrero.

Sorteo de dieciseisavos de final de la Europa League / UEFA

Todos los emparejamientos del playoff

Ludogorets - Ferencváros

GNK Dinamo - Genk

Celtic - Stuttgart

Brann - Bologna

Panathinaikos - Viktoria Plzeň

PAOK - Celta

Fenerbahçe - Nottingham Forest

Lille - Crvena Zvezda

¿Cuándo se jugará cada fase de la Europa League?

Los ocho primeros clasificados (Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma) en la liguilla europea no tendrán que jugar el play-off previo de acceso a los octavos de final, por lo que directamente esperan rival en este sorteo y atenderán con mayor relevancia al sorteo del 27 de febrero que definirá los cuados.

Estos ocho equipos citados serán cabezas de serie y jugarán la ida de octavos fuera y la vuelta en casa. En el caso del Betis de Manuel Pellegrini, viajarán el 12 de marzo a Turquía, Grecia, República Checa o Inglaterra, y recibirán a Fenerbahçe, Panathinaikos, Viktoria Plzeň o Nottingham Forest el 19 de marzo en La Cartuja.