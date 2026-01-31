La Cartuja examina al Betis de Pellegrini ante un Valencia en alza

El Real Betis Balompié vuelve a aterrizar en LaLiga con el depósito emocional lleno tras la noche europea ante el Feyenoord, pero con la realidad del campeonato doméstico golpeando la puerta: esta noche toca Valencia y el margen para dejar puntos por el camino es mínimo si los de Manuel Pellegrini quieren seguir respirando Europa sin mirar el retrovisor, más si cabe tras la derrota del Espanyol.

La escena está servida en La Cartuja, con un Betis sexto que pretende sostenerse en la pelea continental y un Valencia de Carlos Corberán que llega a Sevilla con el gesto cambiado: siete puntos de los últimos nueve, dos victorias seguidas y la sensación de que, por fin, ha encontrado una línea de supervivencia en una liga que no perdona despistes. Guido Rodríguez ha vuelto a España, puede enfundarse la camiseta ché y reaparecer ante los verdiblancos.

El Betis, entre el subidón europeo y el peaje de las lesiones

La previa verdiblanca se cuenta casi sola por una palabra: ausencias. Pellegrini llega a la cita con un parte de bajas que condiciona más el plan que el rival: Bellerín, Junior Firpo, Amrabat, Lo Celso, Isco, Roro Riquelme y Cucho Hernández no están disponibles, y además Natan se cae por sanción.

Con ese mapa, el Ingeniero vive un clásico de calendario: gestionar la inercia del jueves sin traicionar lo importante. Lo dijo en la previa con esa serenidad tan suya: la Europa League alimenta, pero la Liga "pasa la cuenta" al final. Y ahí el Betis se ha mostrado irregular, sobre todo lejos de casa, con un contraste evidente entre sus tardes más completas en Sevilla y las salidas en las que se le ha hecho cuesta arriba competir con continuidad.

El Valencia llega con colmillo: puntos, orden y hambre

En el otro lado aparece un Valencia que, por sensaciones, es más peligroso que por nombre. Corberán ha conseguido endurecer al equipo, hacerlo más competitivo en los partidos largos y, sobre todo, sumar. Ha salido del descenso y se mueve con la urgencia del que todavía no ha hecho nada, pero ya ha aprendido por dónde se escapa el agua.

Y en ese contexto, hay un detalle con aroma emocional en clave Betis: Guido Rodríguez vuelve a Sevilla, esta vez vestido de rival. No es el único foco, pero sí uno que se cuela en la conversación de grada y prensa.

Las claves del partido

El Betis necesita que el partido se juegue donde más cómodo se siente: con balón, con paciencia y con gente por delante de la pelota. Pero con tantas piezas fuera, construir ventajas cuesta más. Con los dos cerebros fuera, el peso cae sobre Pablo Fornals, obligado a hilar el juego en zonas donde el Betis decide partidos. Si el Valencia logra tapar al castellonense, que llega tras recuperar de Europa con lo justo, pueden aparecer los problemas para Pellegrini.

Antony también llega entre algodones por la pubalgia, pero su impacto es evidente incluso sin estar pleno. Si no aguanta, el Betis pierde desequilibrio en el costado derecho y el plan se vuelve más previsible.

Un once con pocas cartas

Con el tablero tan limitado, Pellegrini no tiene tanto margen para sorprender como para encajar piezas. Todo apunta a continuidad en portería con Pau López, y a un once condicionado por la sanción de Natan y el estado físico de varios hombres clave.

En defensa, la pareja de centrales alrededor de Bartra depende de la solución que elija el técnico para cuadrar laterales y perfiles con Llorente y Valentín. En el medio, Altimira aparece como punto de apoyo casi obligatorio, acompañado por Deossa o Marc Roca según el tipo de partido que quiera el chileno: más ida y vuelta o más control.

Y arriba, sin demasiadas alternativas, Abde y Antony sostienen el desborde, Fornals ordena y Chimy Ávila apunta a referencia ofensiva por competitividad, energía y capacidad para arrastrar al equipo a un partido intenso. Raro sería ver a Bakambu de inicio.

El Betis tiene una oportunidad clara: ganar en casa y apretar una zona alta en la que cada jornada cambia el dibujo. Pero el Valencia llega en su mejor momento del curso y con ese punto de incomodidad que tienen los equipos que necesitan puntos como el aire.

A las 16:15, La Cartuja no solo mide al Betis en la tabla: mide al Betis en su versión más real, la que compite con talento… y con la enfermería marcando el guion. Si el equipo de Manuel Pellegrini quiere que el jueves europeo no sea solo un recuerdo, tiene que convertirlo en impulso liguero. Y eso, ahora mismo, es lo más difícil.