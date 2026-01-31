Las palabras de Pellegrini sobre el mercado del Betis: "Se habla mucho de Bakambu y del '9' y lo que se habla internamente es distinto"

El Real Betis Balompié contó en el entrenamiento de este sábado con una nueva ausencia, la de Pablo Fornals, que trabajó al margen y se unió a las siete bajas además de Natan, sancionado. Ese es el panorama que se le presenta a Manuel Pellegrini de cara al importante choque de este domingo ante el Valencia en el estadio de La Cartuja, en el que los verdiblancos si ganan podrían recuperar el quinto puesto tras perder el Espanyol ante el Alavés este pasado viernes.

Héctor Bellerín, Junior Firpo, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso, Isco Alarcón, Roro Riquelme y Cucho Hernández son la nómina de lesionados que tendrá el Betis para medirse a los de Carlos Corberán, que llegan a Sevilla tras firmar siete de los últimos nueve puntos en Liga, con Guido Rodríguez en sus filas y fuera de los puestos de descenso.

Al término de la sesión habló Pellegrini y confirmó que Fornals estará citado, además de repasar las claves del partido y el mercado de fichajes, a dos días de echar el cierre y sin novedades en clave verdiblanca en el apartado de salidas y entradas.

Fornals, convocado: "Entre los partidos de los jueves y los días domingos, hay distintas recuperaciones. Algunos hacen recuperaciones más largas adentro, otros hacen recuperaciones más cortas y van al campo a hacer algunos ejercicios. Cada uno tiene una recuperación distinta de acuerdo a lo que estima el cuerpo médico. Pablo está citado mañana para el partido".

Pellegrini pone el foco en las lesiones en el centro del campo: "Una son las cosas que se hablan externamente, como la del ‘9’, y otra las cosas que se hablan por dentro. En el centro del campo tenemos más carencias por lesiones, pero prefiero no hablar de temas internos".

Tres partidos en casa: "Teníamos esta trilogía de partidos, en Europa League, Liga y luego Copa. Sorteamos bien el primer desafío. Estamos clasificados dentro de lo que queríamos, dentro de los ocho primeros. Ahora nos toca el segundo paso, porque son tres puntos de Liga, que es lo que yo siempre digo, no se puede dejar de lado, porque a final de temporada es la que pasa la cuenta de los resultados, que uno puede haber quedado mal en los otros campeonatos, llegando hasta la semifinal, que serían muy buenas actuaciones, pero no te permite clasificar para Europa. A Europa hay que clasificar a través de la Liga. Lo tenemos mañana y después nos centraremos en el partido del día jueves. El plantel está bien y ojalá hagamos un muy buen partido ante un rival que también está necesitando de puntos".

La reflexión de Pellegrini sobre la actualidad del Betis y su persona en las últimas semanas: "Primero hago una reflexión mía, no por lo que ha salido. La verdad es que no estoy al tanto de todo lo que sale en los medios. Trato de ahorrarme una buena cantidad, pero lo he dicho muchas veces. Independiente antes de jugar todavía ese partido, ya estábamos clasificados para la ronda siguiente del Europa League, cosa que ya era un buen logro el año pasado, porque además lo habíamos hecho con bastante anticipación. Teníamos la posibilidad de estar entre los ocho primeros, que hubiera sido mejor todavía haberlo hecho. Y se hizo al fondo, pero si no se hubiera hecho, creo que también era una ronda más, que nos pasó el año pasado en la Conference League, supimos sortearla y llegamos hasta el final. Así que tampoco era un drama, como dije antes del partido no estar entre los ocho primeros. Seguíamos vigente en una Copa del Rey, donde todavía estábamos en cuartos de final contra el Atlético de Madrid. En la Liga estábamos a dos puntos de un quinto lugar, todavía quedando 51 puntos por jugarse. Era la tercera mejor liga en estos últimos seis años que hemos clasificado siempre para Europa. Así que lo he dicho siempre, la ambición interna nuestra ha sido siempre muy alta, la exigencia muy alta, no somos conformistas, pero también hay que tener una cuota de realidad, que tampoco hay que salirse de esa realidad. Y esa es la que yo trato de mantener, sobre todo en los momentos cuando se pierde el partido, porque todos los equipos pierden partido cuando las actuaciones no son tan buenas. También que cuando se pierde o se empata, como contrabío que tuvimos ocho o nueve ocasiones de gol, tampoco el equipo juega mal, pero los resultados no siempre se dan de acuerdo a lo que juegan los equipos. Así que hay que tener un equilibrio, yo por lo menos internamente trato de mantenerlo con el plantel. Después también hay todo un show mediático afuera, que cada uno tiene el derecho de llevarlo hacia el lado que estima más conveniente".

Mercado de fichajes

Refuerzos en el mercado con una mirada a la mediapunta: "Una cosa es lo que se dice externamente y se habla mucho del número 9, de Bakambu, y otro es lo que se habla internamente, que es distinto. Por supuesto que hay que hacer una evaluación. A lo mejor muchos están buscando en una posición donde esté o no, les guste o no les guste, está Chimy, está Bakambu, está Aitor y está Cucho. Hay distintas alternativas. A lo mejor en otra tenemos más carencia por lesiones. Así que prefiero, como digo, no hablar de ese tema porque dentro de eso tendríamos que tocar muchísimo de eso. Por ese lado también a dónde se necesita, quién es el nombre, cuánto cuesta, cuánto se puede pagar. Son temas internos".

Bakambu y el mercado: "Para mí el plantel, mientras estén todos los jugadores acá, son todos disponibles para ser citados. Y Bakambú sigue estando citado. Desgraciadamente quizás le llegan a él más las críticas, porque tuvo un partido en que no convirtió muchas ocasiones que tuvo, pero le pasa a muchísimos jugadores también. Así que el tema del mercado no es algo que yo me involucre, porque por distintas razones, ya lo he explicado muchas veces, muchas son rumores, otras cosas es ver también por quién se va a cambiar un jugador por otro, si es un nombre o es un refuerzo. Es un tema, como digo, que no lo manejo, mucho menos en estos días cuando está por cerrarse el mercado. En este momento Bakambú es parte del plantel y como tal está citado mañana".

Momento de Nelson Deossa: "Nelson desgraciadamente partió bastante atrasado en cuanto a que tuvo una lesión de tobillo bastante larga. No es fácil adaptarse del fútbol mexicano al fútbol europeo. Son fútbol absolutamente distintos, maneras de jugar distintas. A Nelson le hemos ido tratando de dar más minutos para que se vaya acostumbrando. Es un jugador que tiene mucho potencial y que tiene todavía que mejorar muchísimo".

Gran nivel de Abde: "Abde, si no me equivoco, creo que la temporada pasada era el jugador que tenía más oportunidades de gol frente a la portería contraria y era el que tenía también el peor rendimiento en cuanto a convertir esas ocasiones de gol. Ahí se da exactamente de cuenta lo que tenía que mejorar. Ahora está con goles, es el goleador máximo nuestro en la Europa League. Yo creo que es un jugador muy joven que todavía tiene muchísimo que mejorar justamente en la toma de decisiones, en los metros finales. Él produce mucho también con la potencia y con la habilidad que tiene. Así que es un jugador que además está permanentemente intentando mejorar y me alegro mucho por él y por el equipo".