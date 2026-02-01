Álvaro Fidalgo, cerca de convertirse en el primer fichaje invernal del Betis

Álvaro Fidalgo es el elegido para darle aire al centro del campo del Real Betis Balompié. El club verdiblanco encamina la llegada del futbolista ovetense, que aterrizará en Sevilla si nada se tuerce para cubrir una necesidad que se ha hecho evidente en las últimas semanas: la falta de piezas en la medular tras las lesiones de Isco y Giovani Lo Celso, cuyo alcance aún se desconoce tal y como vino a decir Manuel Pellegrini en las comparecencias previas.

El acuerdo contempla un contrato de cuatro años y medio, hasta junio de 2030, y un coste de 1,5 millones de euros (tasado en 8,5 en Transfermarkt) en concepto de traspaso, todo ello adelantado por Carlos Rodrigo Hernández, reportero de FOX Sports México, y Rodrigo Fáez, periodista de ESPN.

Fidalgo, además, llega encajado en la estructura económica del Betis: el centrocampista ocupará la ficha libre, el dorsal 15, un encaje clave para que la operación saliera adelante sin tensar más el límite salarial en pleno tramo decisivo de la temporada.

La incorporación del ex del Real Madrid Castilla y Castellón es una respuesta inmediata a la nómina de bajas del Betis. Pellegrini necesitaba un perfil capaz de sostener el ritmo competitivo del equipo, sumar continuidad con balón y ofrecer soluciones en un calendario que no concede tregua y que cargará a los verdiblancos como mínimo de cinco partidos en febrero sin contar el de esta tarde ante el Valencia.

El Betis se encontraba con una plantilla corta en la zona de creación (Isco y Lo Celso) y sin margen para encadenar semanas con bajas sensibles sin que se resintiera el rendimiento colectivo.

En ese contexto, Fidalgo aparece como una pieza que equilibra y complementa. No llega para inventar el mediocampo, sino para completarlo: su papel será integrarse en una sala de máquinas donde están Fornals, Deossa, Marc Roca y Sergi Altimira, y en la que su capacidad para asociarse, activar al equipo desde dentro y dar orden en la circulación puede ayudar en este tramo de la temporada. Es un futbolista que entiende el juego por dentro, con criterio para elegir, ritmo para sostener posesiones largas y personalidad para aparecer en los momentos de atasco.

Con Isco y Lo Celso fuera de combate, el Betis necesitaba una solución real, no un parche. Ante ello fue claro Pellegrini pidiendo a un centrocampista y dando por hecho que sin la salida de Bakambu no vendría un delantero. Si el congoleño no sale no habrá nueva referencia que ayude a Cucho Hernández. El Oviedo sigue bien posicionado por el ariete bético.

Por ello, la dirección deportiva que lidera Manu Fajardo ha optado por un jugador hecho, competitivo y con rodaje en la élite. El jugador del América de la Liga MX llegará a Sevilla en las próximas horas para incorporarse de inmediato a la dinámica del grupo y empezar a competir por minutos desde el primer día.

En el Betis, el mensaje es que se refuerza el centro del campo con una operación medida y asumible por cuánto y cuándo se desembolsa. Se prevé que llegue a la capital hispalense a última hora del lunes.