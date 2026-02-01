Deossa y Fornals conectan y el Betis asalta la quinta plaza tras vencer al Valencia (2-1)

El Real Betis Balompié comenzó febrero con una apurada victoria al Valencia que lo sitúa quinto en LaLiga EA Sports. Lo hizo el conjunto de Manuel Pellegrini en una tarde en la que compitió y sacó el resultado tras remontar a un conjunto ché que intentó mantener el orden y guardar el empate.

Salió decidido el Betis y fue Abde el primero en tener una clara oportunidad para abrir el marcador en una muy buena jugada de Antony con Altimira, pero llegó tarde al contactar con el esférico.

De un área a otra. No hubo respiro en los compases iniciales, con Diego Llorente evitando ante Rioja justo después del remate de Abde.

En la primera parte también fue protagonista Álvaro Valles. El de La Rinconada, que volvía tras tres paritods sin jugar, dejó un paradón a Pepelu en el penalti señalado de Aitor sobre Danjuma.

Era el minuto 13 y el runrún empezaba a ganar fuerza en una Cartuja con 57.523 espectadores algo apagada en el primer día de febrero.

En el 20' sí convertiría Luis Rioja. Llorente y Bartra fueron a cubrir a Beltrán, este cedió al extremo valencianista y le pegó rasa por debajo de las piernas de Ricardo Rodríguez. El suizo firmó otra de sus tardes gloriosas en las que fue capaz de regalar incluso un córner queriendo dar un pase con la derecha.

Respondió con celeridad el Betis desde los once metros. Aitor Ruibal fue derribado por Copete y Sánchez Martínez señaló los once metros. Chimy Ávila, todavía con el mercado abierto y con los verdiblancos buscando el adiós de Bakambu y la llegada de un nuevo punta, asumió la responsabilidad y batió a Dimitrievski.

El Valencia se replegó tras el gol bético en el 23' y los de Manuel Pellegrini se quedaron sin ideas. Antony, que venía de hacer un partidazo ante el Feyenoord, acusó más las molestias y apenas desbordó, quedándose Abde y los balones al espacio a Chimy como únicos recursos para crear peligro.

El paso por vestuarios no mejoró al Betis, que, de hecho, estuvo cerca de volver a estar por debajo en el electrónico. Marc Bartra y Álvaro Valles evitaron el gol en los remates de Beltrán y Ugrinic.

También había entrado tras el descanso Pablo Fornals para ayudar en la creación a Nelson Deossa, que demuestra ser muy dinámico pero debe mejorar en los últimos metros. El de Marmato y el castellonense se encontrarían en el 88'.

Un tedio de segunda mitad con un Betis que reconectó en los minutos finales para lograr una importantísima victoria. No fue cocinándola ni la maduró, las llegadas previas tuvieron escaso peligro. Sólo Abde en una jugada personal tras un gran balón al espacio de Marc Roca pudo desequilibrar la balanza, pero el de Beni Melal dio un quiebro extra que lo dejó con poca portería para disparar.

El reparto de puntos parecía inevitable hasta que Nelson Deossa arrancó. Cuando Santamaría, reicén entrado, quiso frenarlo, el colombiano ya lo había dejado atrás. En el 88' tuvo el temple necesario para levantar la vista, ver la llegada de Pablo Fornals desde segunda línea y ponérsela en el punto de penalti con su diestra al castellonense. Tiró, bloqueó la zaga ché el disparo y recogió el cuero suelto en el borde del área pequeña para poner al Real Betis Balompié quinto en la tabla.

Empieza febrero como terminó enero, con una victoria, esta vez en Liga para ponerse en la mejor posición posible salvo que baje mucho el rendimiento el Villarreal. Tras firmar con buena nota la fase liguera en Europa League y vencer al Valencia, ahora recibirá también en La Cartuja al Atlético de Madrid en los cuartos de Copa del Rey.

De nuevo, mirada al mercado para firmar a un delantero centro tras dar salida a Bakambu, algo que no está siendo fácil.