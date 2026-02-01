Álvaro Fidalgo se despide del América y confirma su fichaje por el Betis: "Quería volver a Europa"

El primer fichaje de invierno del Real Betis Balompié es Álvaro Fidalgo. El centrocampista del América mexicano, formado en las canteras de Oviedo, Sporting de Gijón y Real Madrid, terminaba contrato en junio y llegará a bajo coste a la entidad verdiblanca.

Ante su inminente salida de la liga mexicana y su llegada al conjunto de Manuel Pellegrini, que ha vencido esta tarde al Valencia gracias a los goles de Chimy y Fornals tras un jugadón de Deossa, el ovetense ha comparecido ante los medios de comunicación explicando los motivos de la decisión tomada de no renovar con las águilas y venir al Betis.

Fidalgo se sincera: "La decisión la tomé más o menos el verano pasado, de que quería volver a Europa en algún momento, creo que ahí lo tenía muy claro después de perder la cuarta final, el tema del Mundialito, ahí tomé la decisión, en el verano hubo cosas, pero no hubo cosas claras, se me juntó con temas personales y los golpes en las rodillas que no pude estar al cien y creo que se notó bastante. Ahí tomé la decisión, se lo hice saber a Santiago Baños (presidente del Club América) me preguntó que qué quería hacer, hacerlo siempre de la mejor manera, se juntaron para decirme que querían renovar, al final fue decisión mía y que tenía que tomar, no me quedaba de otra. El tiempo dirá si estuve acertado o no, lo que dije antes, si alguien se siente decepcionado con la decisión, lo siento mucho, siempre intento hacer las cosas como las siento en ese momento".

Las declaraciones de Fidalgo sobre su fichaje por el Betis

Cómo ve su llegada al Betis: "Creo que es un club muy importante, con un proyecto muy importante, competencia, obvio, sé donde voy. Soy un jugador que desde los 14 años se fue a la cantera del Real Madrid. La competencia cada día desde que tengo 14 años es la máxima. La mayoría de los jugadores por los que coincidí desde esa edad están jugando en Primera, Segunda División y son jugadores profesionales. A final de cada año en el Madrid desde que eres joven te dicen si continúas o no, o sea, que eso te habla de la exigencia y de lo que estás. Realmente entrenas cada día, cuando eres canterano, entrenas cada día para ganarte. O sea, es más importante prácticamente el entrenamiento que los partidos, que hay más competencia en los entrenamientos que los partidos. Es decir, cómo creces en ese tema de la competencia, de cómo tienes que sobreponerte a todas las cosas, cómo no puedes dejar un día desde tan joven que lo que te hace te curte. Y estoy preparado para todo eso, yo siempre lo dije".

Fidalgo se define como jugador: "Yo soy un jugador, me considero un jugador de equipo, 100%. Yo soy de esos jugadores que si en algún momento brillan, en algún momento hacen las cosas muy bien, es gracias al equipo, sin ninguna duda. Por mi posición, mi puesto, por mis características y mis cosas, por supuesto. Y al final 5, 10, 15, 20, 70, 80, 90 minutos que me toque yo siempre lo digo, yo estoy preparado para todo siempre. No tengo ningún tipo de problema y ya está. Así que contento. Y bueno, vienen cosas muy importantes para mí, sin duda. Voy a un gran club (Betis) y nada, con muchas ganas y a la vez ilusionado, por supuesto".

Se despide del América: "Muchas gracias a todos por el trato que tuvieron hacia mi siempre. Espero que sea correspondido de esta parte, siempre intenté ser abierto, siempre intenté decir lo que sentía. Para bien o para mal, creo que siempre fui directo en las cosas. Dar las gracias a todos, al final de estos 5 años creo que me hizo crecer todas las cosas en general, hasta el trato con la prensa, como un pase en el campo a todas las cosas nuevas. Muchísimas gracias a todos, os lo agradezco. Cualquier cosa, por ahí estoy, me escribís, me decís y hablamos. Mucho gusto, fue un placer, supongo que nos volveremos a ver. Mientras tanto, un placer grande. Un abrazo para todos y muchas gracias".