Manuel Pellegrini, tras el triunfo del Betis al Valencia: "Los tres puntos tienen doble valor"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en rueda de prensa tras el triunfo del conjunto verdiblanco ante el Valencia, logrado en el 88' tras una gran carrera de Deossa y el tanto de Fornals, con la que le dio la vuelta a un marcador que comenzó en contra con el gol de Beltrán y que empató al instante Chimy desde los once metros.

El Ingeniero habló sobre el encuentro focalizándose en la importancia de los tres puntos a pesar de las lesiones y también habló sobre Deossa.

Análisis del encuentro: "Por supuesto que iba a costar. Es un buen Valencia, con un buen plantel. Siempre he dicho que la atención física y psicológica de jugar los jueves siempre pasa factura el domingo. Por suerte hoy el equipo respondió bien. Futbolísticamente, en el primer tiempo nos faltó creación, pero en la segunda parte, con la entrada de Fornals, mejoramos bastante".

Quinto y vivo en tres competiciones: "No solamente peleamos contra el Espanyol. Quedan 48 puntos en LaLiga, que es lo prioritario. En eso, el plantel ha estado muy maduro. A pesar de las lesiones, hemos sabido responder. Sumamos tres puntos importantes. En esta trilogía hemos dado dos pasos importantes, pero nos falta rematar en casa en la Copa del Rey".

Atlético de Madrid: "Va a ser un partido complicado porque jugamos ante un gran rival. El apoyo de la gente va a ser fundamental. Más allá de algunas críticas en algún partido puntual, la hinchada ha respondido. No es fácil venir a tres partidos seguidos con horarios complicados".

Tres partidos en La Cartuja: "Tenemos una trilogía en casa, con nuestro público. Tenemos que intentar avanzar, lo hemos logrado en dos. El equipo se siente motivado en darle satisfacción a los hinchas".

Vestuario unido: "Hay un logro de compromiso con el plantel, que es lo primero que hay que tener: un plantel ambicioso y comprometido. Para mí el gran logro de estos años ha sido que el Betis quiera cada vez más".

Nivel de Nelson Deossa: "Es un volante de ida y vuelta con mucha potencia y llegada. En la medida que se vaya acostumbrando a donde tiene que hacer las cosas va a ir mejorando porque tiene muchas condiciones".