Las notas de los jugadores del Betis ante el Valencia: Deossa, MVP

El Real Betis Balompié venció al Valencia en una tarde en La Cartuja en la que tardó en llegar la victoria. Fueron Deossa y Fornals los protagonistas tras un día en el que Valles atajó un penalti y en el que los de Manuel Pellegrini solo estuvieron por delante dos minutos de tiempo reglamentario y el descuento por delante de los chés.

Había anotado Luis Rioja en el primer tiempo y respondió el Betis por medio de Chimy, que asumió la responsabilidad y firmó el empate.

Las notas de los jugadores del Betis

(7) Manuel Pellegrini: Europa le pasó factura y al Betis le costó carburar ante el Valencia. El resultado, lo más importante para poner al Betis quinto en la tabla. Nuevo mensaje a Bakambu, a ver si lo pilla. Tener que competir con bajas y jugadores como Ricardo Rodríguez no es nada fácil. Otra victoria más.

Titulares

(8) Álvaro Valles: paradón a Pepelu desde los once metros y a Ugrinic en el segundo tiempo para conservar el 1-1. Volvió tras tres partidos y contribuyó en la victoria.

(6) Aitor Ruibal: acabó sin gasolina, se dejó todo en el campo. Protagonista en los dos penaltis, haciendo el de Danjuma y siendo derribado por Copete un instante después. Sin ayudas de Antony.

(5) Marc Bartra: erró en el gol del Valencia con Llorente al ir los dos a por Beltrán, pero luego sacó un gol cantado al mismo atacante en la segunda mitad metiéndose delante de Valles sobre la línea. Se precipitó en algunas acciones.

(7) Diego Llorente: seguridad y consistencia. El Betis gana solidez con él en el campo. Si le respetan las lesiones tiene que estar en el campo. Pudo medir mejor en el gol del Valencia.

(0) Ricardo Rodríguez: a los nueve minutos dejó muestras de su escaso nivel. Nunca mira hacia delante ni sigue los desmarques de Abde. Rioja le ganó por completo la batalla. Anticompetitivo. Foulquier lo retrató.

(4) Sergi Altimira: sustituido tras el descanso. Perdió el balón que terminó en el gol del Valencia y todo lo que pareció dar al inicio con un gran balón a Antony que terminó con Abde errando el gol, se diluyó por completo.

(5) Marc Roca: juega casi siempre y ante las bajas ha respondido. Tiene tardes más brillantes y otras con tramos espesos. En la presente ayudó principalmente en los últimos minutos cuando se volcó el Betis a por la victoria y le regaló una muy buena oportunidad a Abde con un balón de calidad filtrado al espacio. En labores defensivas, con Altimira cometiendo errores le costó cerrar.

(4) Antony: no estuvo fino el brasileño. Con molestias en el pubis desde el Getafe, el de Osasco está limitado a la hora de esprintar, y eso lo condiciona mucho en su juego. A pesar de ello intentó asociarse con Deossa.

(9) Nelson Deossa: en ocasiones se demora demasiado en soltarla. Pidió la pelota, jugando como mediapunta en el primer tiempo y como mediocentro con Roca por detrás en el segundo tiempo, en el que tuvo más espacio para correr y romper en transiciones. La jugada que se marcó en el 88', una auténtica barbaridad. Exhausto acabó. Primer gran partido en el Betis.

(6) Ez Abde: no paró de intentarlo ante Foulquier, muy pesado en la marca, y tuvo dos oportunidades para anotar al comienzo y en los minutos finales antes del gol de Fornals en el balón en largo de Roca, pero se demoró en los recortes. Es el más desequilibrante del equipo y tiene que estar siempre sobre el verde.

(7) Chimy Ávila: se hartó de correr, entendió el juego y anotó el penalti asumiendo la responsabilidad de tirarlo cuando no se lo habían hecho a él. En el segundo tiempo se marchó entre aplausos por Pablo García.

Pablo Fornals celebra un gol durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Real Betis y el Valencia CF en el estadio La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Suplentes

(8) Pablo Fornals: salió tras el descanso y el juego del Betis pasó por sus botas, y también la victoria, anotando en el 88' tras el centro raso de Deossa.

(5) Pablo García: la élite no espera y tiene que dar un paso al frente. Con Bakambu en la rampa de salida jugó de 9, intentando hacer un rol parecido a Chimy con movimientos constantes para generar espacios en segunda línea.

(5) Valentín Gómez: entró en el descuento.

(5) Ángel Ortiz: entró en el descuento.