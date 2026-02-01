Oficial: Álvaro Fidalgo ficha por el Real Betis Balompié hasta 2030

El Real Betis Balompié ha anunciado este domingo la incorporación de Álvaro Fidalgo como primer refuerzo del mercado invernal. El centrocampista ovetense llega procedente del Club América y firma por cuatro temporadas y media, hasta junio de 2030, en una operación tasada en torno a 1,5 millones de euros.

Fidalgo aterriza en Heliópolis para apuntalar una medular que se ha quedado corta en las últimas semanas por las lesiones de Isco y Giovani Lo Celso, y lo hace con un encaje milimetrado en la estructura del club: el futbolista ocupará ficha disponible y lucirá el dorsal 15, un detalle clave para cerrar la operación sin forzar el límite salarial.

Formado en las canteras de Oviedo, Sporting y Real Madrid, y experiencia en el fútbol profesional (Castellón) antes de explotar en México, el nuevo fichaje verdiblanco llega como un perfil reconocible para Manuel Pellegrini: futbolista de pie fino, criterio para ordenar la posesión y capacidad para asociarse por dentro.

En la rotación de la sala de máquinas competirá con Fornals, Deossa, Marc Roca y Altimira, aportando continuidad y soluciones en un calendario que no concede tregua al seguir vivo en tres competiciones. Si el Ingeniero lo estima oportuno podría debutar este jueves ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey.

El propio jugador ya había dejado clara su determinación en su despedida del América: "Quería volver a Europa", dijo, antes de mostrarse ilusionado con el reto de firmar por el Betis: "Voy a un club con un proyecto muy importante".

Comunicado del Betis sobre el fichaje de Fidalgo

"El Real Betis Balompié y el Club de Fútbol América han acordado el traspaso de Álvaro Fidalgo. El jugador ha firmado un contrato que lo unirá al club hasta el año 2030. Álvaro Fidalgo (Oviedo, 9/04/1997) pasó por las canteras de Real Oviedo y Sporting de Gijón antes de recalar en la cantera del Real Madrid en 2012 y, posteriormente, dar el salto al Real Madrid Castilla. Tras una cesión de un año al Rayo Majadahonda en la 16/17, regresó al filial madridista, donde permaneció hasta el año 2020 para marcharse al CD Castellón. Después de seis meses, se marchó a préstamo al América de México, quien acabó adquiriéndolo en propiedad en 2021. Entre sus logros más destacados a nivel de club están la consecución de un Campeonato Clausura, una Campeones Cup y dos Campeonatos Apertura, conseguidos en su totalidad con el América".

Comunicado del América sobre el fichaje de Fidalgo por el Betis

"Gracias por dejar el alma en cada balón, por demostrar lo que significa portar este escudo y por honrar nuestros colores en cada partido. Hoy emprendes un nuevo vuelo rumbo al Real Betis Balompié, y no tenemos duda de que llevarás contigo la sangre azulcrema. Esta siempre será tu casa; las Águilas vuelan lejos, pero siempre terminan regresando al Nido".