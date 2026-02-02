Álex Mérida

Vídeo | Cédric Bakambu abandona la Ciudad Deportiva Luis del Sol a horas del cierre de mercado tras la sesión de recuperación

Cédric Bakambu abandona la Ciudad Deportiva Luis del Sol a horas del cierre de mercado invernal tras la sesión de recuperación. El conjunto verdiblanco sigue trabajano en la salida del delantero congoleño, con Oviedo, Alavés y Genoa, pero no termina de ver clara su salida del Betis.