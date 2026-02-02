Álvaro Fidalgo llegará el martes a Sevilla: última hora del mercado de fichajes en el Betis

En menos de diez horas echará el cierre del mercado de fichajes de invierno y este lunes 2 de febrero en el Real Betis Balompié cuenta con los nombres de Cédric Bakambu y Sergi Altimira como posibles jugadores que abandonen la entidad verdiblanca, que han acudido al igual que el resto de sus compañeros a la sesión de recuperación tras la victoria al Valencia.

En dicho entrenamiento se han ejercitado parcialmente Junior y Rodrigo Riquelme y se prevé que Cucho lo haga este martes.

Manu Fajardo, director deportivo del Betis, y Ramón Alarcón, CEO del club, entraron esta mañana en la CD Luis del Sol para tratar todos los asuntos de un mercado cuyo único movimiento ha sido hasta el momento de entrada con el fichaje de Álvaro Fidalgo, centrocampista del América. De hecho, Gelu Rodríguez, su representante, ha atendido a El Correo de Andalucía entre los medios allí presentes a la salida del recinto deportivo bético.

En las instalaciones verdiblancas se trabaja al margen en la salida de Cédric Bakambu, con Oviedo, Alavés y Genoa y su negativa por el momento a salir, y Alemania mueve ficha por Sergi Altimira aunque la situación también es complicada y difícil de resolver según apuntas fuentes a este medio.

Las palabras de Gelu Rodríguez sobre el fichaje de Fidalgo al Betis

Gelu Rodríguez destaca el rápido trabajo del Betis: "Está todo cerrado, el trabajo estaba todo hecho. Han sido muy rápidos y efectivos aquí. Está todo muy bien y estamos contentos. Álvaro está muy contento. Tenía muchas ganas de volver a España y con un proyecto como el Betis está soñando".

Fidalgo llegará a Sevilla este martes: "Acabo de hablar con él ahora mismo. Son las 6:00 de la mañana en México y está despierto desde hace mucho con muchas ganas de montarse en el avión. Llegará mañana de madrugada a Sevilla, veremos a ver la manera porque las conexiones de México con Madrid no están perfectas".