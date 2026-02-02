Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Betis

Última hora del mercado de fichajes del Betis: no se prevén más movimientos salvo giro inesperado

Cédric Bakambu se quedaría en el conjunto verdiblanco hasta final de temporada

El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, y el director deportivo, Manu Fajardo, durante la presentación del centrocampista colombiano Nelson Deossa.

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Quedan menos de tres horas para el cierre del mercado de fichajes del Real Betis Balompié y en la Ciudad Deportiva Luis del Sol no se prevén más movimientos de entrada y salida además de Álvaro Fidalgo, que será presentado el martes a las 18:00 horas.

Para que haya una cara nueva tendría que haber una baja, y en el club verdiblanco han estudiado este lunes 2 de febrero la llegada de un delantero centro, para lo que hacía falta la salida de Cédric Bakambu u otros escenarios para que cuadrara salarialmente el nuevo refuerzo.

A falta de menos de 3 horas no hay movimientos

Según ha podido saber El Correo de Andalucía por fuentes verdiblancas no se prevén más movimientos, dándose el mercado de fichajes por cerrado salvo que un movimiento o giro inesperado en los mercados que siguen abiertos permitiera una salida y, por ende, la llegada de otro refuerzo al conjunto de Manuel Pellegrini.

GENK (Belgium), 23/10/2025.- Cedric Bakambu of Betis reacts during the UEFA Europa League league phase match between KRC Genk and Real Betis Balompie, in Genk, Belgium, 23 October 2025. (Bélgica) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

Finalmente, Cédric Bakambu se quedará en el Betis. A falta de media temporada para terminar su vinculación con la entidad verdiblanca, el congoleño, motivado por causas familiares relativas al embarazo de su mujer, ha decidido quedarse a las órdenes de Manuel Pellegrini.

En los dos últimos encuentros sólo se le vio calentando, entrando en la rotación por delante suya Pablo García en un claro mensaje del Ingeniero al delantero que no ha tenido repercusión en forma de movimientos.

Ante ello, y con las informaciones que llegan a este periódico, el mercado del Real Betis Balompié estaría cerrado bajo sorpresas que, por el momento, no se prevén. Quedan dos horas y media.

