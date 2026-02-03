Alineación probable del Betis ante el Atlético de Madrid: el rompecabezas de Pellegrini entre lesiones y decisiones clave

El escenario deportivo del Real Betis Balompié lo emplaza a una nueva final en la temporada este jueves. Será en La Cartuja ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey en un duelo al que llegan los de Manuel Pellegrini después de dos victorias en el mismo estadio ante Feyenoord y Valencia, pero con varios jugadores clave en la enfermería como Giovani Lo Celso, que estará en torno a dos meses de baja, además de la duda de Cucho Hernández, que no se ejercitó el miércoles con sus compañeros.

A la espera de los estados físicos de Cucho y Antony y de que Álvaro Fidalgo -único fichaje invernal- se estrene en un entrenamiento, el Ingeniero trabajó este martes con Junior Firpo y Rodrigo Riquelme entre los presentes y no lo hace aún sin los citados además de Bellerín, Amrabat, Isco y Lo Celso.

Las posibilidades de Pellegrini para una noche de Copa importante en La Cartuja

El segundo tramo de la temporada ya está en marcha y las eliminatorias empiezan a ser cada vez de mayor nivel y más decisivas. Este jueves recibe el Betis al Atlético de Madrid en los cuartos de la Copa del Rey y para ello Manuel Pellegrini tendrá que elaborar un nuevo once inicial, el 35 de la campaña en el que habrá, con seguridad, varias ausencias importantes entre lesiones y el escaso movimiento en el mercado invernal sin mejorar varias posiciones clave.

Una de las dudas reside en la portería. Álvaro Valles ha jugado el más reciente deteniendo un penalti frente al Mallorca, Pau López los tres anteriores a muy buen nivel, y hasta la fecha en el torneo del KO ha sido Adrián San Miguel el que ha defendido bajo palos al Betis ante Palma del Río, Torrent, Real Murcia y Elche. Total incógnita la decisión que tomará el técnico verdiblanco, que suele optar por la gestión del vestuario y rara vez pone un sólo partido a un guardameta. Decida lo que decida, seguro que habrá diferentes formas de entenderlo en una noche clave.

Aitor Ruibal es uno de los capitanes del Betis, y en un encuentro de personalidad y jerarquía se debe imponer a Ángel Ortiz, que nunca se arruga pero que puede ser buen recambio para darle aire al perfil derecho del conjunto verdiblanco en la segunda mitad. Natan es fijo tras su sanción por acumulación de tarjetas y lo único que resta por conocer en el eje de la zaga es su compañero en el lado diestro con Bartra o Llorente, dando por hecho que Valentín Gómez ocupara el lateral zurdo. El nivel de Ricardo Rodríguez es ínfimo y Junior acaba de volver de lesión.

En el doble pivote es donde menos alternativas existen ante tal cantidad de bajas. Altimira parece que saldrá en la segunda mitad y Marc Roca y Nelson Deossa se postulan para defender una medular capaz de contener a los de Simeone y de crear con las arrancadas de Marmato y los balones al espacio del de Vilafranca del Penedès. ¿Irá convocado Álvaro Fidalgo?

Antony saluda a Álvaro Fidalgo en el gimnasio en su primer día en el Betis tras llegar traspasado del América mexicano / Real Betis

Antony ha hecho trabajo de gimnasio este martes por la pubalgia, pero el Atlético de Madrid no es cualquier contrincante y si vino el de Osasco al Betis era para jugar duelos como este. Estará salvo que las molestias que lo acompañan a diario le impidan esprintar y estar en el verde. El brasileño debiera partir por la derecha con el incombustible Pablo Fornals en la mediapunta y con Abde en la izquierda.

Si en el mediocentro las dudas son bajas, en la delantera casi no existen. Cédric Bakambu no ha demostrado hasta la fecha estar a la altura en lo que va de temporada y se ha negado a salir en el mercado invernal limitando la llegada de un nuevo ariete.

Ante ello, y con Cucho todavía muy entre algodones pudiendo incluso ni llegar hasta el domingo en el Metropolitano, Chimy Ávila será la referencia ofensiva del Real Betis Balompié en unos cuartos de Copa del Rey en un estadio de La Cartuja que quiere ver cómo la trilogía de partidos en casa culmina de la mejor forma posible.