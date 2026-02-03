Álvaro Fidalgo se define como jugador: "Me siento más cómodo de '8' como interior en el doble pivote"

"Sí, El pasado lunes 2 de febrero cerró el mercado de fichajes de invierno. El Real Betis Balompié sólo ha incorporado a un jugador, Álvaro Fidalgo, que ha sido presentado esta tarde en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en un acto en el que también han comparecido Ángel Haro, presidente de la entidad, y Manu Fajardo, director deportivo, repasando las claves de esta ventana de fichajes en la que no se ha logrado dar salida a Cédric Bakambu y en la que nada más que un refuerzo es la cara nueva con la que Manuel Pellegrini afrontará estos meses en las tres competiciones.

"Teníamos prevista y hemos precipitado su llegada por el momento y la importancia que puede tener en el desarrollo del equipo", reconoció en primer lugar Ángel Haro sobre la llegada del mediocentro de Oviedo.

Primeras conversaciones con Fajardo y elección Betis: "Desde un tiempo tomé la decisión de dar el paso y salir de México, venir a Europa y crecer en otro fútbol, el de élite, necesitaba probarme y venir, no necesitó convencerme, con decírmelo ya fue un sí de manual. Proyecto, regularidad y masa social del Betis definieron mi llegada, no había sitio mejor, y las conversaciones siempre fueron muy buenas por confiar en mí y ahora tendré en el verde que demostrar el cariño".

Listo para debutar vs Atlético: "Vengo entrenando y jugando sin ningún problema, en 5 años estuve en el 97 o 98% de los partidos del América. Entrené hoy a la tarde y mañana lo haré con el grupo si Dios quiere. Si quieren, estaré disponible, me muero de ganas".

Fidalgo se define: "Hablando en el aspecto futbolístico, he jugado en la mayoría de posiciones. De 5, de 8, detrás del delantero y como extremo izquierda. Me siento más cómodo de 8 como interior en el doble pivote. Soy un perfil de jugador que quiere el balón, ser una solución para el compañero y también tengo buena conducción del balón. Sacrificio, calidad al equipo y ayuda constante en el juego".

Otras opciones para volver a Europa: "En estos años tuvimos varias propuestas importantes, pero creo que esta fue sin duda la más importante, me llega en un momento idóneo, no hacía falta convencerme, el paso era muy claro, quería venir y llego desde un club gigante como América. Sé que aquí seré muy feliz y vengo a un sitio que es así".

Conversación previa con Deossa: "Hablando de Nelson, lo hablaba con él, tuve muy buenas batallas con Nelson en Conca Champions y en Liga allí en México. Es un grandísimo jugador y lo demostró en el Mundial de Clubes y aquí ya habéis visto el despliegue físico y la fuerza que tiene".

Aportar: "Me considero sencillo, un profesional, no prometo 50 goles, pero sí ser un profesional desde que estoy aquí y así me gané el cariño, siendo humilde y profesional todos los días. En el campo soy un medio dinámico de buen trato de balón, que nunca se esconde y con los que voy a tener alrededor y la competencia, entrenamientos diarios, creo que me haré mejor jugador y daré alegrías a todos"

Diferencias fútbol mexicano y español y adaptación: "Un poco la diferencia, me parece, ya diré en semanas, es que en México jugamos en altura, a 2500 metros de altura, un fútbol más lento de duelos, los equipos se rompen más y hay más duelos individuales, aquí los equipos son más tácticos y están más preparados. Creo que el cambio en algún momento lo puedo notar, pero con mis compañeros aprenderé a jugar en menos toques, más rápidos, estoy preparado y llevo mucho tiempo viendo fútbol. Tengo mucha confianza en mí mismo y espero demostrarlo desde que pise el campo".

El cambio de Fidalgo tras el paso por México: "Después de cinco años creo que en lo que más crecí es que cuando llegué a México era casi un niño y tuve que madurar como futbolista en un club que demanda resultados y esa presión por conseguir títulos y luchar por campeonatos, los clásicos que teníamos en América, todo ello me hizo crecer y que la presión es un privilegio y hay que aprender de ello. Aquí jugaremos cosas importantes".

Sergio Canales: "Con Sergio sí, sé que bueno, habló muy bien de ahí, se lo dije y tenemos una gran amistad, me ayudó mucho y disfruté de él como aficionado de la liga mexicana, no tengo que explicar cómo es. Le doy las gracias por su ayuda y fue un privilegio compartir con él campo"

Ganar algo con el Betis: "Ganar puede ser un sueño para todos, pero con mesura, el equipo demuestra la ambición que tiene, sin techo, con mesura, tranquilidad y partido a partido veremos todo y Dios dirá".

Selección española o mexicana: "Me pusiste en un aprieto. Es una suerte la doble nacionalidad, nací en España y futbolísticamente me hice en México, el cariño que le tengo a los dos países es inmenso. Con lo que dijera sería algo falso, gracias a Dios tengo la doble nacionalidad".

Momentos complicados y ganas de llegar a España: "Estaba muy feliz en México, gané mucho con América, fueron los mejores 5 años de mi vida y mi carrera, pero necesitaba, lo dije alguna vez, quería volver a Europa. Recuerdo hace poco un mensaje de mi padre que me dijo que sería un sueño para él verme en España. Soy un aficionado al fútbol, desde los 4 mi abuelo me tuvo dando toques a la pelota. Crecí con su forma de ser, el fútbol son las 24 horas y los 7 días de la semana. Vivo con mucha intensidad este deporte, es mi vida".

Huye de compararse con Isco, a quien admira: "Conozco a Isco desde que tenia 18 o 19 años, es imposible compararme a él, estamos hablando de uno de los mayores talentos de la historia de España. Junto con Modrid y Marcelo es el que más me impresionó en partidos y entrenamientos. Me parece una comparación que no la veo, somos perfiles diferentes, muy complementarios".