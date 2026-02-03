Real Betis Balompié - Atlético de Madrid: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El mercado de fichajes en el Real Betis Balompié echó el cierre a última hora del lunes sin la salida de Cédric Bakambu, algo que impidió que llegará un nuevo delantero centro que reforzara a un conjunto de Manuel Pellegrini cuya única cara nueva es la de Álvaro Fidalgo, que llega para paliar las lesiones de Isco y Giovani Lo Celso.

Concluido el periodo de transferencias de invierno, los verdiblancos se enfocan en la Copa del Rey, competición en la que recibirán este jueves a un Atlético de Madrid que protagonizó un gran final de mercado con varias incorporaciones de postín.

Al margen de los nuevos, en el Betis ha trabajado este martes Pellegrini con Junior Firpo y Rodrigo Riquelme entre los presentes, sin Antony que se ha quedado en el gimnasio dosificando esfuerzos por esas molestias en el pubis, y sobre todo sin Cucho Hernández además de Bellerín, Amrabat, Isco y Lo Celso. Se prevén cinco bajas ante los colchoneros a la espera de Álvaro Fidalgo, que podría ejercitarse el miércoles por primera vez.

La previsión con el cafetero lo emplazaba a estar listo para medirse a los de Diego Pablo Simeone, pero todo hace indicar que será baja el de Pereira, obligando al Ingeniero a contar nuevamente con Chimy Ávila en la delantera -héroe en los octavos ante el Elche-, salvo que llegue el colombiano o aparezca en el once Bakambu.

Horario del partido entre el Betis y el Atlético de Madrid

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone en los cuartos de final de la Copa del Rey este jueves 5 de febrero a partir de las 21:00 horas en La Cartuja.

En la Copa del Rey se enfrentaron en la misma ronda béticos y colchoneros en 2013, pasando el conjunto madrileño por 3-1 en el global tras perder 2-0 en la capital española y empatar a 1 en el Villamarín. En los últimos cinco enfrentamientos con los verdiblancos como local, el Atlético ha vencido en tres, este año en la ida liguera por 0-2, hubo un empate sin goles en 2023, y ganó en la pasada campaña por 1-0 en uno de los mejores encuentros del Betis en la temporada.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié-Atlético de Madrid

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Después del choque contra el Atlético de Madrid en Copa, los verdiblancos se volverán a ver las caras con los colchoneros el domingo en Liga en el Metropolitano, y dependiendo de lo que ocurra en el choque copero tendrán que disputar la semifinal o viajarán el próximo fin de semana a Son Moix para enfrentarse al Mallorca.