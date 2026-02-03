El Betis encara una nueva fase de obra del Benito Villamarín con trabajos previos para dar suministro eléctrico al estadio

El Real Betis prepara ya las dos próximas fases de obra del futuro Benito Villamarín. Tras finalizar la demolición, y a la espera de encontrar las constructoras que ejecuten la fase importante de la remodelación, el club verdiblanco ha iniciado nuevas actuaciones en la zona perimetral de la parcela de Preferencia, que representan trabajos previos a la fase de excavación y cimentación del nuevo campo bético. Esta es la próxima en arrancar, aunque el cronograma del Betis cuenta con que este momento no llegue hasta el mes de marzo. Mientras tanto, la entidad está trabajando en el entorno del estadio.

Según ha informado el Real Betis, las zanjas que rodean al Villamarín se han excavado para las canalizaciones en las que Endesa instalará el nuevo cableado que dará suministro tanto al propio estadio Benito Villamarín como al barrio de Heliópolis. La actual instalación que presta este servicio discurre por la explanada de Preferencia, por lo que el club asegura que era necesaria esta modificación.

El cronograma de obras del Betis para el Villamarín

El Real Betis trabaja en dar un empujón a las diferentes fases para la transformación de su estadio en otro nuevo, de cara a terminar las obras en mayo de 2028. Este es el nuevo plazo que fijó el club tras asumir que la contratación de las empresas constructoras encargadas de levantar la nueva grada de Preferencia se estaba demorando en el tiempo. Tanto es así que los trabajos de construcción seguirán parados hasta marzo y no alcanzarán "un gran volumen" hasta junio.

En el Villamarín se sigue trabajando en adecuar la parcela en la que se levantará la nueva grada de Preferencia, ya demolida. Estos trabajos continuarán hasta el 27 de febrero, que es el plazo que anunció el club en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de diciembre para terminar esa fase colaborativa. Por eso hasta entonces no se empezará una nueva fase de las dos en las que el Betis dividió las obras para no tener que esperar hasta verano, cuando se estima que se adjudique el contrato de la fase más importante, y así poder ir avanzando.

El presidente del club, Ángel Haro, explicó en la Junta bética que hasta el 27 de febrero se trabajará en el proceso colaborativo, primero para adjudicar los trabajos de la fase de excavación y cimentación, y después para la fase de construcción. El pasado 12 de diciembre se hizo entrega de los pliegos de este proceso de construcción colaborativa, y el próximo 30 de enero se recibirán las ofertas.

A continuación, según explican fuentes del club verdiblanco a El Correo de Andalucía, se firmará el primero de los contratos para comenzar con las primeras obras de excavación y cimentación, que se desarrollarán durante la primavera.

Desde el 2 de marzo hasta el 30 de junio se trabajará con las empresas constructoras en la adjudicación de la segunda etapa de la fase de construcción. El plan del Betis es que la firma de este contrato se produzca en julio de 2026. Será entonces cuando ya se pueda arrancar el grueso gordo de las obras, que está previsto que finalicen en torno al 2 de mayo de 2028.