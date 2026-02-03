Ángel Haro desgrana la economía del Betis: "Hace falta vender jugadores para no dar pérdidas"

Esta tarde ha sido presentado en la zona lounge de la Ciudad Deportiva Luis del Sol el único fichaje invernal del Real Betis Balompié, Álvaro Fidalgo. El centrocampista ovetense llega procedente del América mexicano y firma hasta 2030. En el acto de bienvenida ante los medios ha estado acompañado por Ángel Haro, presidente verdiblanco, y por Manu Fajardo, director deportivo.

Lo primero que analizó el máximo dirigente de la entidad de las trece barras fue la situación salarial del club: "Tenemos muy poquito de límite, lo esperado respecto a Europa y Copa del Rey que lo hemos usado para traer a Álvaro Fidalgo. No tenemos más fichas disponibles y dos del filial que usan Ángel y Pablo".

Objetivo marcado a Manuel Pellegrini: "Se le pide que trabaje y que siga haciendo lo que está haciendo. Estamos satisfechos en las tres competiciones y contentos".

Valoración del mercado: "Que sigan confiando en nosotros. Sabemos lo que tenemos entre manos y cada vez que podamos vamos a tener el mejor equipo posible".

Situación económica del Betis

El Betis, obligado a vender jugadores: "No ha cambiado nada con respecto a la a mi intervención en la Junta General de Accionistas o la que tuvo también el consejero Pagola. Realmente necesitamos plusvalías para cuadrar las cuentas, tenemos opciones de tener esas plusvalías, pero sí, hacen falta ventas de jugadores para no dar pérdidas".

Cuadrar cifras: "Mensaje al bético con respecto a temas económicos lo doy en cada Junta y doy las explicaciones pertinentes, pero bueno, por ser un poquito didáctico, al final esto es muy simple: si tus ingresos ordinarios son de una cantidad determinada, tus gastos ordinarios son mayores que tus ingresos extraordinarios, pues tienes que cuadrarlo con ingresos extraordinarios. Esos ingresos extraordinarios provienen fundamentalmente de plusvalías de los jugadores. Tú podrías intentar tener unos gastos ordinarios mucho menores, que eso significa tener una plantilla menor, pero por tanto, tener una plantilla menor significa tener unos objetivos menos ambiciosos, con lo cual hay que, bueno, cuadrar esto desde una forma. Si queremos tener una plantilla que aspire a estar en Europa, pues tenemos de alguna manera tener plusvalía de jugadores u otros ingresos extraordinarios".

Ofertas rechazadas por Altimira en invierno: "Hubo interés como en verano, no se ha concretado nada satisfactorio para todas las partes, sigue con nosotros y encantados de que esté aquí".

Sin fecha de vuelta para Isco y Gio "Es muy complicado predecir las lesiones, cada cuerpo es un mundo, la evolución es difícil. Hay estándares pero es difícil de prever, esperemos que Gio e Isco estén cuanto antes. No puedo dar fecha de cuando vuelven".

Posibilidad de suspensión del Betis-Atlético por la meteorología

Coordinación con las administraciones públicas: "Estamos hablando con el Ayuntamiento, viendo la previsión del tiempo y el diagnóstico de lluvia, sabéis que cuando se acercan las últimas 24 horas hay mayor precisión. Habrá que venir con mucha antelación y tener paciencia, porque en Sevilla cuando hay lluvia hay atascos. Ya estamos teniendo dificultades con el tráfico y será un día para ir con mucha antelación y tener paciencia".

Partido vs Atlético de Madrid: "Estamos ante un partido importante, relevante, es cierto que tenemos bajas sensibles pero pongo en valor al grupo"

Suspender el partido de Copa: "Conmigo no se ha puesto en contacto la Federación y entiendo que no será una posibilidad ni la estarán valorando cuando no se me ha comunicado".

Así avanzan las obras del Villamarín

Obras del Villamarín: "En lo relativo a la licitación a finales de enero esperábamos ya las ofertas. Son tres contratas y decidimos dar esos diez días a una de ellas porque queremos que haya concurrencia y no quedarnos sólo con dos empresas que den precio. En febrero tendremos las ofertas. Ya han empezado las canalizaciones, sobre todo de Endesa y Emasesa. La idea que tenemos es que en marzo empiece la primera parte que es excavación y contención".